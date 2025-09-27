Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że 10 września w kierunku Polski leciały 92 rosyjskie drony; Ukraina zestrzeliła je nad swoim terytorium, jednak 19 z nich doleciało na teren Polski – podała agencja Interfax-Ukraina.
Do Polski leciały 92 drony. Wszystkie zestrzeliliśmy. 19 doleciało do nich (do Polski - PAP). Tak, strąciliśmy je nad terytorium Ukrainy
— powiedział szef państwa ukraińskiego na briefingu prasowym.
Można powiedzieć, że leciały one do nas. Ale widzimy kierunek i, jak to się mówi, choreografię tego lotu. Dlatego uważamy, że (w kierunku Polski – PAP) leciały 92
-– podkreślił Zełenski, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.
Drony w Polsce
10 września kilkanaście rosyjskich dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną. Podczas wizyty w Kijowie 18 września ministrowie obrony Polski i Ukrainy – Władysław Kosiniak-Kamysz i Denys Szmyhal – podpisali porozumienie w sprawie realizacji szkoleń dla Wojska Polskiego w zakresie wykrywania i zwalczania rosyjskich bezzałogowców.
Zełenski powiedział, że Ukraina rozwinęła już system produkcji dronów przechwytujących i jest wiele ukraińskich firm, które rozumieją, jak je robić, jednak finansowanie jest niewystarczające.
Jeśli chodzi o pełne finansowanie, na przykład przechwytywaczy: już uruchomiliśmy mocny system ich produkcji, już jest wiele ukraińskich firm, które rozumieją, jak to robić, (ale) finansowania nie wystarcza. To znaczy, na dziś nie ma wystarczających sił, by podjąć odpowiednie kroki
— oświadczył Zełenski.
CZYTAJ TAKŻE:
— Rosyjskie drony nad Polską. Zareagował papież Leon XIV: NATO nie zaczęło żadnej wojny. Polacy są zaniepokojeni. To napięta sytuacja
— Armia dronów w ciągu roku? Ekspert Inicjatywy SprawdzaMy mówi o potrzebie uproszczenia procedur: Bez przetargów
— Wiemy, co znaleźli grzybiarze w miejscowości Sulmice! Żandarmeria Wojskowa: „To jest dron typu Gerbera, czyli ten tzw. wabik”
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741720-nad-polske-lecialy-az-92-drony-tak-twierdzi-zelenski
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.