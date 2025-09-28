Latem tego roku we Włoszech zanotowano znaczny wzrost liczby turystów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych - wynika z danych ministerstwa spraw wewnętrznych w Rzymie, ogłoszonych w sobotę. Do Włoch przyjechało na wakacje o 3 miliony cudzoziemców więcej niż przed rokiem.
Oficjalny raport sporządzono na podstawie analiz danych z hoteli i innych placówek noclegowych. Od 21 czerwca do 21 września w hotelach, pensjonatach i innych strukturach we Włoszech nocowało 71,6 miliona osób. Przed rokiem było ich 67 milionów. To więcej o ponad 6 procent.
Krótsze pobyty
Wzrost dotyczy zarówno włoskich turystów, których było ponad 30 milionów, to jest o prawie 4 procent więcej niż latem zeszłego roku, jak i cudzoziemców. Ich liczba wyniosła około 41 milionów; to o 3 miliony więcej niż w poprzednim letnim sezonie.
Dane te zostały ogłoszone po trwającej całe lato w mediach dyskusji na temat istotnych zmian w turystyce i stylu spędzania wakacji, także z powodu dokuczliwych upałów. Branża turystyczna z niektórych rejonów Włoch informowała o pustych plażach w ciągu tygodnia i krótszych pobytach w nadmorskich miejscowościach na początku lata.
