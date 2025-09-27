Badanie przeprowadzone przez Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych pokazuje, że 2025 rok jest w USA najbardziej brutalnym rokiem, jeżeli chodzi o czyny popełniane przez lewicowych ekstremistów od połowy lat 90-tych.
— wskazuje Fox News.
Nowa fala przemocy
Szokujące zabójstwo Charliego Kirka zwróciło uwagę Amerykanów na przemoc polityczną. Badacze zauważają, że sprawa tego morderstwa jest „głośnym atakiem w ramach nowej fali lewicowej przemocy”.
Nad sprawą tą pochyliło się Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych.
Liczba incydentów terrorystycznych z udziałem lewicowych ekstremistów w tym roku sprawia, że rok 2025 może być najbardziej brutalnym rokiem dla lewicy od ponad trzech dekad
— napisało w raporcie.
Wysokie statystyki
Wykazano, że po raz pierwszy od ponad 30 lat liczba ataków i spisków ze strony działaczy lewicowych przewyższa liczbę ataków i spisków ze strony skrajnej prawicy.
Zabójstwo Kirka i sprawa Mangione pokazały narodowi, że lewicowi ekstremiści są gotowi atakować znane osobistości konserwatywne. Częstotliwość takich incydentów jest obecnie wyższa niż kiedykolwiek od połowy lat 90. Analitycy z CSIS twierdzą, że ignorowanie tej tendencji byłoby niebezpiecznym błędem.
— alarmuje Fox News.
