Niemcy mierzą się z ogromnym problemem marnowania żywności - każdego roku do śmieci trafia tam niemal 11 milionów ton jedzenia. Minister rolnictwa alarmuje, że większość strat generują gospodarstwa domowe, a rząd rusza z kampanią mającą zwiększyć świadomość społeczną i ograniczyć skalę zjawiska.
Tylko razem możemy ograniczyć to ogromne marnotrawstwo cennych zasobów
— podkreślił minister rolnictwa Alois Rainer. Według danych jego resortu 60 proc. wyrzucanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych.
Za dwa dni w Niemczech rozpoczyna się ogólnokrajowy tydzień kampanii pod hasłem „Za dobre, żeby wyrzucić do kosza”, mający na celu podniesienie świadomości na temat problemu. Pierwsze wydarzenia zaplanowano na ten weekend.
Marnowanie żywności - podano w oświadczeniu resortu rolnictwa - jest generowane w każdym sektorze, od produkcji pierwotnej i przetwórstwa, przez handel detaliczny, gastronomię i catering, po gospodarstwa domowe.
Łańcuch dostaw żywności powinien być w miarę możliwości dostosowany, aby zapobiegać marnowaniu i stratom żywności w każdym sektorze oraz na styku sektorów. W tym celu konieczna jest zmiana zachowań wszystkich interesariuszy, a wspólne działania są niezbędne
— wezwano.
Rząd Niemiec przyjął w 2019 roku Narodową Strategię Redukcji Marnowania Żywności, która koncentruje się na całym łańcuchu dostaw, a jej celem jest zmniejszenie o połowę ilości marnowanej żywności w Niemczech do 2030 roku.
