Niemcy marnują olbrzymie ilości jedzenia! "Tylko razem możemy ograniczyć to ogromne marnotrawstwo cennych zasobów"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Chleb / autor: Fratria
Chleb / autor: Fratria

Niemcy mierzą się z ogromnym problemem marnowania żywności - każdego roku do śmieci trafia tam niemal 11 milionów ton jedzenia. Minister rolnictwa alarmuje, że większość strat generują gospodarstwa domowe, a rząd rusza z kampanią mającą zwiększyć świadomość społeczną i ograniczyć skalę zjawiska.

Tylko razem możemy ograniczyć to ogromne marnotrawstwo cennych zasobów

— podkreślił minister rolnictwa Alois Rainer. Według danych jego resortu 60 proc. wyrzucanej żywności pochodzi z gospodarstw domowych.

Za dwa dni w Niemczech rozpoczyna się ogólnokrajowy tydzień kampanii pod hasłem „Za dobre, żeby wyrzucić do kosza”, mający na celu podniesienie świadomości na temat problemu. Pierwsze wydarzenia zaplanowano na ten weekend.

Marnowanie żywności - podano w oświadczeniu resortu rolnictwa - jest generowane w każdym sektorze, od produkcji pierwotnej i przetwórstwa, przez handel detaliczny, gastronomię i catering, po gospodarstwa domowe.

Łańcuch dostaw żywności powinien być w miarę możliwości dostosowany, aby zapobiegać marnowaniu i stratom żywności w każdym sektorze oraz na styku sektorów. W tym celu konieczna jest zmiana zachowań wszystkich interesariuszy, a wspólne działania są niezbędne

— wezwano.

Rząd Niemiec przyjął w 2019 roku Narodową Strategię Redukcji Marnowania Żywności, która koncentruje się na całym łańcuchu dostaw, a jej celem jest zmniejszenie o połowę ilości marnowanej żywności w Niemczech do 2030 roku.

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych