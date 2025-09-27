Biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Nowy Jork Alvina Bragga umorzyło sprawę przeciwko kobiecie, która została oskarżona o uderzenie aktywistki pro-life w policzek. Obrońcy ofiary wskazują, że sprawa została umorzona, ponieważ biuro prokuratora… nie dotrzymało kluczowego terminu.
Rivers została oskarżona o napaść drugiego stopnia, ale prokuratorzy umorzyli sprawę w lipcu, ponieważ nie dostarczyli dowodów na czas
— przekazało Towarzystwo Thomasa More’a z Chicago, które planuje wnieść pozew cywilny przeciwko podejrzanej Briannie Rivers w imieniu pokrzywdzonej Savannah Craven Antao
Szokująca odmowa
Towarzystwo wskazało, że Savannah trafiła na ostry dyżur, gdzie nałożono jej szwy. Koszty leczenia wyniosły 3 tysiące dolarów.
Szokująca odmowa prokuratora okręgowego Bragga, by stanąć na straży sprawiedliwości, jedynie podważa zaufanie do systemu, zwłaszcza w tak napiętym klimacie politycznym, jak obecnie
— zaznaczył Christopher Ferrara, starszy radca prawny w Towarzystwie Thomasa More’a.
Brak ścigania tych jednoznacznych zarzutów ustanawia niebezpieczny standard reakcji naszego społeczeństwa na przemoc wobec osób zaangażowanych w dialog demokratyczny
— dodał.
Atak na działaczkę pro life
W kwietniu katolicka działaczka pro-life Savannah Craven Antao została zaatakowana na Harlemie w Nowym Jorku podczas przeprowadzania wywiadu ze zwolenniczką aborcji.
Savannah Craven Antao brała udział w wywiadzie z „osobą proaborcyjną”, która „wpadła we wściekłość” podczas dyskusji i uderzyła ją w twarz.
Jej mąż Henry osłonił ją przed dalszymi atakami. Na miejsce wezwana została policja.
Byliśmy na ulicy w Harlemie, robiąc wywiady uliczne. Moja żona… została zaatakowana przez kobietę, która opowiadała się za aborcją, a z którą przeprowadzaliśmy wywiad… Kobieta stała się agresywna i brutalna, gdy dowiedziała się o pro-life’owym stanowisku Savannah. Interweniowałem, by chronić żonę i natychmiast zadzwoniliśmy pod numer 911. Przyjechała policja, a my dostarczyliśmy im zdjęcie i opis napastnika. Mamy nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość wkrótce
— relacjonował wówczas mężczyzna w rozmowie z CNA.
PRZYPOMINAMY: Zwolenniczka aborcji rzuciła się z pięściami na katolicką działaczkę pro-life. „Jej odwaga w obliczu przemocy jest heroiczna”
as/Fox News/CNA
