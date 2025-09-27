Sytuacja w Strefie Gazy a syn Witkoffa. Czy zabiegał w Katarze i ZEA o miliardy dolarów? Biały Dom: Fałszywy atak upadającej gazety

Sprawdź Steve Witkoff / autor: U.S. Embassy Jerusalem, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
W tym samym czasie, gdy wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff negocjował z rządami regionu zawieszenie broni w Strefie Gazy, jego syn zabiegał o miliardy dolarów na inwestycje w projekty nieruchomości komercyjnych w USA - przekazał dziennik „New York Times”.

Według doniesień Alex Witkoff zabiegał w Katarze o utworzenie funduszu inwestycyjnego, który koncentrowałby się na projektach nieruchomości komercyjnych w USA.

Osoby znające propozycje, ale nieupoważnione do wypowiadania się w tej sprawie, poinformowały gazetę, że Alex Witkoff przekazał później potencjalnym inwestorom, że uzyskał obietnice warte miliardy dolarów od funduszy rządowych w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kuwejcie.

Pozyskiwanie funduszy nastąpiło w czasie, gdy Steve Witkoff starał się o zawarcie porozumienia w sprawie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, przy mediacji Kataru.

Setki milionów dla firmy Witkoffa?

„NYT” stwierdził, że fundusz mógłby przynieść firmie Witkoffa setki milionów dolarów dochodu. W raporcie podano, że Steve Witkoff pozostaje częściowym właścicielem firmy zajmującej się nieruchomościami po sprzedaży części swoich udziałów na początku tego roku.

Rzecznik Białego Domu, poproszony przez „NYT” o komentarz, stwierdził, że jest to „kolejny fałszywy atak upadającej gazety na Steve’a Witkoffa”, nie odnosząc się jednak do podnoszonego tematu.

aja/PAP

