W tym samym czasie, gdy wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff negocjował z rządami regionu zawieszenie broni w Strefie Gazy, jego syn zabiegał o miliardy dolarów na inwestycje w projekty nieruchomości komercyjnych w USA - przekazał dziennik „New York Times”.
Według doniesień Alex Witkoff zabiegał w Katarze o utworzenie funduszu inwestycyjnego, który koncentrowałby się na projektach nieruchomości komercyjnych w USA.
Osoby znające propozycje, ale nieupoważnione do wypowiadania się w tej sprawie, poinformowały gazetę, że Alex Witkoff przekazał później potencjalnym inwestorom, że uzyskał obietnice warte miliardy dolarów od funduszy rządowych w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Kuwejcie.
Pozyskiwanie funduszy nastąpiło w czasie, gdy Steve Witkoff starał się o zawarcie porozumienia w sprawie zawieszenia broni między Izraelem a Hamasem, przy mediacji Kataru.
Setki milionów dla firmy Witkoffa?
„NYT” stwierdził, że fundusz mógłby przynieść firmie Witkoffa setki milionów dolarów dochodu. W raporcie podano, że Steve Witkoff pozostaje częściowym właścicielem firmy zajmującej się nieruchomościami po sprzedaży części swoich udziałów na początku tego roku.
Rzecznik Białego Domu, poproszony przez „NYT” o komentarz, stwierdził, że jest to „kolejny fałszywy atak upadającej gazety na Steve’a Witkoffa”, nie odnosząc się jednak do podnoszonego tematu.
