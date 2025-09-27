Biały Dom poinformował, że przedstawiciel administracji prezydenta Donalda Trumpa został fizycznie zaatakowany podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ przez „obłąkanego lewicowa”. Jak wskazano, agresor został oskarżony o napaść, usiłowanie napaści, poważne nękanie oraz inne przestępstwa.
Fox News ujawnił, że podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ zaatakowany został urzędnik zajmujący się stosunkami międzynarodowymi w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS). Przebywał on w Nowym Jorku, pełniąc funkcję pomocniczą dla Roberta F. Kennedy’ego Jr, sekretarza zdrowia i opieki społecznej.
Urzędnik HHS był śledzony do łazienki, nagrywany, fizycznie zaatakowany i obrażany słownie przez obłąkanego lewicowca w ONZ, który w jakiś sposób przedostał się do budynku, pokonując wiele warstw zabezpieczeń
— powiedziała Fox News zastępca rzecznika prasowego Białego Domu Anna Kelly.
Na szczęście urzędnikowi nic się nie stało, a szaleniec został aresztowany, ale jest to część niepokojącej i niebezpiecznej serii niepowodzeń ONZ po sabotażu prezydenta Trumpa przed jego przemówieniem i w jego trakcie
— dodała.
Śledztwo
Kelly wyjawiła, że Secret Service zbada „w jaki sposób ten agresywny protestujący został wpuszczony na ważne wydarzenie związane z bezpieczeństwem narodowym”.
Fox News dowiedział się, że agresor został oskarżony o napaść, usiłowanie napaści, poważne nękanie oraz inne przestępstwa. Osoba ta została już zwolniona z aresztu. Do rozprawy sądowej w tej sprawie dojdzie 13 listopada.
Pytania do ONZ
ONZ musi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego nadal dochodzi do tych niepokojących incydentów wobec prezydenta i jego pracowników
— wskazała Kelly.
Jesteśmy oburzeni, że członek delegacji USA został fizycznie zaatakowany w siedzibie ONZ po południu 25 września
— dodała.
Należy szybko zająć się tą sprawą, a sprawcy muszą ponieść konsekwencje
— zaznaczyła.
