Policja w Trondheim w środkowej Norwegii potwierdziła liczne zgłoszenia o dronach zauważonych w sobotę przed południem nad lotniskiem wojskowym Oerland. Stacjonują tam norweskie F-35. Drony miały zostać zaobserwowane również w Danii w Karup na Półwyspie Jutlandzkim.
W oficjalnym komunikacie policja przyznała, że jest jeszcze za wcześnie, by określić, jakiego typu obiekty zostały zaobserwowane nad bazą wojskową. Potwierdziła jednocześnie, że otrzymała wiele zgłoszeń, a każde z nich w związku z ostatnimi zdarzeniami w Danii i na lotnisku Oslo-Gardermoen traktowane jest bardzo poważnie.
Oerland to główne lotnisko Sił Powietrznych Norwegii. Stacjonują tam dwa dywizjony myśliwców F-35, jednostki ratownictwa morskiego, a baza przygotowana jest do obsługi samolotów wczesnego ostrzegania AWACS.
Sytuacja w Danii
Jeden lub dwa drony zostały zaobserwowane w nocy z piątku na sobotę nad bazą sił powietrznych Danii w Karup na Półwyspie Jutlandzkim – poinformowała duńska policja.
Zdarzenie miało miejsce zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ogrodzenia
– przekazał telewizji TV Midtvest Simon Skelkjaer z lokalnej policji.
Jak informuje agencja Ritzau, przestrzeń powietrzna wokół bazy została tymczasowo zamknięta dla samolotów. Nie spowodowało to jednak zakłóceń w ruchu samolotów.
Siły zbrojne Danii potwierdziły obserwacje bezzałogowców w nocy z piątku na sobotę także w kilku innych lokalizacjach podlegających wojsku. Nie podano szczegółów.
W bazie lotniczej Karup, zlokalizowanej w środkowej części Półwyspu Jutlandzkiego, pracuje 3,5 tys. wojskowych oraz pracowników cywilnych – informują zbrojne siły zbrojne Danii na stronie internetowej. W jednostce stacjonują śmigłowce sił zbrojnych, mieści się system nadzoru przestrzeni powietrznej, a także szkoła lotnicza. Obiekt to siedziba części dowództwa sił zbrojnych.
W ostatnich dniach do naruszeń przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane duże drony doszło w Danii. Według duńskiej policji bezzałogowce zostały zauważone w nocy ze środy na czwartek nad lotniskami w Aalborgu (na północy), Esbjerg (na zachodzie) oraz w Sonderborgu i nad wojskową bazą lotniczą Skrydstrup (na południu). W poniedziałek wieczorem drony o niezidentyfikowanym pochodzeniu widziano nad lotniskami w Kopenhadze.
Premier Danii Mette Frederiksen nazwała te incydenty „atakami hybrydowymi”.
