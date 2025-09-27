Niemcy będą mieć kłopotyz gazem zimą. „Eksperci ostrzegają, że przy ostrej zimie zapasy gazu mogą wystarczyć tylko do końca stycznia – pisze „Spiegel”. Ilość zgromadzonego w magazynach gazu z roku na rok maleje. Obecnie magazyny mają być wypełnione tylko w ok. 77 proc.
Przygotowany przez Inicjatywę Energien Speichern (INES), która skupia operatorów magazynów gazu i wodoru wrześniowy raport, jest niepokojący. Jak piszą niemieckie media, operatorzy ostrzegają przed „poważnymi zagrożeniami” w trakcie nadchodzącej zimy. Spodziewany jest nie tylko kryzys związany z niewystarczającymi zapasami gazu, ale także wzrost jego cen.
W przypadku „bardzo niskich temperatur” zasoby gazu mogłyby zostać całkowicie wykorzystane już do końca stycznia 2026 roku. „Wtedy, zgodnie z naszymi modelami, nie będziemy w stanie w pełni pokryć popytu”
— cytuje „Spiegel” dyrektora generalnego INES, Sebastiana Heinermanna, który zwrócił się do rządu w Berlinie o uruchomienie odpowiednich narzędzi, aby uzupełnić magazyny gazu i zapobiec podwyżce cen.
Berlin śpi spokojnie, bo prognozy nie są aż tak alarmujące
Według Klausa Muellera, szefa Federalnego Urzędu ds. Sieci ryzyko dotyczące problemów z dostawami gazu jest niewielkie.
Posiadamy terminale LNG, które oferują dodatkowe opcje importu, zabezpieczając tym samym naszą dostawę gazu
— oświadczył Muellera w rozmowie ze „Spieglem”. Ponad połowę dostaw gazu zapewniała wcześniej Niemcom Rosja. Oficjalnie Niemcy nie sprowadzają już gazu z tego kierunku, ale do systemu gazociągów UE w dalszym ciągu rosyjski gaz trafia. Według danych UE szacuje się, że Europa będzie w tym roku kupować od Rosji około 13 proc. swojego gazu.
Oficjalne dane Bundesnetzagentur informują, że w zeszłym roku 25 procent importowanego gazu pochodziło z Holandii, a 18 procent z Belgii. Największym dostawcą jest obecnie Norwegia z udziałem 48 procent. Z niemieckich terminali LNG zwykle pochodzi około 8 procent całkowitego importu.
Nie odnotowujemy już niedoboru gazu
— ocenia Claudia Kemfert, ekonomistka z Niemieckiego Instytutu Badań Ekonomicznych w Berlinie, ktora nie widzi obecnie potrzeby natychmiastowego działania. Według ekspertki ds. energii obecnie dostępna jest wystarczająca ilość gazu na światowym rynku.
koal/DW/Spiegel
