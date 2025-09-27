W Niemczech narasta debata dotycząca konieczności zaostrzenia zasad przyznawania zasiłku obywatelskiego. Prasa coraz głośniej zwraca uwagę na możliwą konieczność ograniczenia dostępu do niego.
„Fuldauer Zeitung”
„Fuldauer Zeitung” wskazuje, że obywatele stają się coraz bardziej nieufni wobec polityki socjalnej Niemiec.
Bismarckowskie państwo opiekuńcze stworzyło sieć zabezpieczeń społecznych, która chroniła najsłabszych przed upadkiem. Dziś to państwo opiekuńcze przekształciło się w sklep samoobsługowy dla wszelkiego rodzaju grup; finansowane przez uczciwych, którzy coraz częściej okazują się głupszym
— podkreśla.
Dziennik ubolewa, że uczciwi mogą zostać ukarani podwyżkami podatków.
W pewnym momencie nawet uczciwi przestaną być uczciwi. Fakt, że notowania koalicji gwałtownie spadają, powinien być przestrogą dla rządzących. Merz nie może lub po prostu nie chce sprostać zadaniu
— dodaje dziennik, którego cytuje DW.com.
„Augsburger Allgemeine”
Nad wykorzystywaniem świadczenia opiekuńczego ubolewa także „Augsburger Allgemeine”, ponieważ jak wskazuje, jest ono potrzebne, bo wspiera „najsłabszych”.
To właśnie sprawia, że działania oszustów są tak bezczelne. Tym ważniejsze jest, aby rząd Niemiec teraz obrał sobie za cel właściwe osoby. Niemniej jednak nie należy ulegać presji. Owszem, liczba oszustów znacznie wzrosła. Stanowią jednak niewielką część beneficjentów. Nie reprezentują, pomimo całej swojej uzasadnionej krytyki, dysfunkcyjnego państwa opiekuńczego, jak twierdzą prawicowi populiści
— przekonuje gazeta.
Dziennik w tym kontekście broni migrantów, którzy po przyjeździe do Niemiec „umieszczani są w rozpadających się mieszkaniach” i „cierpią najbardziej”.
„Straubinger Tagblatt”
„Straubinger Tagblatt” wskazuje natomiast na konieczność reform.
Dotyczy to nie tylko zasiłku obywatelskiego, którego zdolność do reformy jest przeceniana przez burzliwe dyskusje na temat zakresu oszczędności, ale całego obszaru społecznego, czyli emerytur, ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia pielęgnacyjnego, gdzie obecnie niestety komisje hamują zdolność do działania
— stwierdza.
Gazeta zauważa, że problemem może być podejście polityków SPD do tej sprawy.
