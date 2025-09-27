Nathan Gill, były lider Brexit Party w Walii przyznał się do przyjmowania łapówek za składanie oświadczeń na korzyść Rosji, będąc jednocześnie posłem do Parlamentu Europejskiego, przekazała BBC.
52-letni Nathan Gill z Llangefni przyznał się do ośmiu zarzutów korupcji w okresie od 6 grudnia 2018 r. do 18 lipca 2019 r.
Polityk przyjął pieniądze od Olega Wołoszyna, byłego deputowanego do Rady Najwyższej Ukrainy, agenta rosyjskich służb specjalnych, na którego USA nałożyły sankcje w 2022 roku, za złożenie za pieniądze w Parlamencie Europejskim co najmniej ośmiu oświadczeń broniących interesów Rosji.
Wołoszyn jest byłym posłem do parlamentu ukraińskiego z ramienia prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma – Za Życie, założonej w Ukrainie przez Wiktora Medwedczuka, którego córkę trzymał do chrztu Władimir Putin.
W grudniu 2018 roku Gill wykorzystał przemówienie parlamentarne i inne formy działalności parlamentarnej, do obrony kanałów telewizyjnych 112 Ukraina i NewsOne, które jego zdaniem były źle traktowane przez państwo ukraińskie.
Gill zorganizował również za łapówki wystąpienia europosłów w prorosyjskiej telewizji 112 Ukraina i ich spotkania z Medwedczukiem.
Policja trafiła na działalność Gilla badając na podstawie przepisów antyterrorystycznych jego korespondencję na WhatsAppie.
Prokurator Mark Heywood, oświadczył w sądzie, że wiadomości ujawniły komunikację między Gillem a Wołoszynem w sprawie „umowy o otrzymywaniu pieniędzy w związku z pełnieniem przez niego obowiązków posła do Parlamentu Europejskiego”.
Wyrok w jego sprawie ma być ogłoszony w listopadzie. Obrońca Gilla powiedział, że spodziewa się dla swego klienta kary więzienia.
tkwl/PAP
