Były lider Brexit Party w Walii miał przyjmował łapówki od Rosji! Organizował m.in. wystąpienia europosłów w prorosyjskiej telewizji

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: National Assembly for Wales/CC BY 2.0/Fratria
autor: National Assembly for Wales/CC BY 2.0/Fratria

Nathan Gill, były lider Brexit Party w Walii przyznał się do przyjmowania łapówek za składanie oświadczeń na korzyść Rosji, będąc jednocześnie posłem do Parlamentu Europejskiego, przekazała BBC.

52-letni Nathan Gill z Llangefni przyznał się do ośmiu zarzutów korupcji w okresie od 6 grudnia 2018 r. do 18 lipca 2019 r.

Polityk przyjął pieniądze od Olega Wołoszyna, byłego deputowanego do Rady Najwyższej Ukrainy, agenta rosyjskich służb specjalnych, na którego USA nałożyły sankcje w 2022 roku, za złożenie za pieniądze w Parlamencie Europejskim co najmniej ośmiu oświadczeń broniących interesów Rosji.

Wołoszyn jest byłym posłem do parlamentu ukraińskiego z ramienia prorosyjskiej partii Opozycyjna Platforma – Za Życie, założonej w Ukrainie przez Wiktora Medwedczuka, którego córkę trzymał do chrztu Władimir Putin.

W grudniu 2018 roku Gill wykorzystał przemówienie parlamentarne i inne formy działalności parlamentarnej, do obrony kanałów telewizyjnych 112 Ukraina i NewsOne, które jego zdaniem były źle traktowane przez państwo ukraińskie.

Gill zorganizował również za łapówki wystąpienia europosłów w prorosyjskiej telewizji 112 Ukraina i ich spotkania z Medwedczukiem.

Policja trafiła na działalność Gilla badając na podstawie przepisów antyterrorystycznych jego korespondencję na WhatsAppie.

Prokurator Mark Heywood, oświadczył w sądzie, że wiadomości ujawniły komunikację między Gillem a Wołoszynem w sprawie „umowy o otrzymywaniu pieniędzy w związku z pełnieniem przez niego obowiązków posła do Parlamentu Europejskiego”.

Wyrok w jego sprawie ma być ogłoszony w listopadzie. Obrońca Gilla powiedział, że spodziewa się dla swego klienta kary więzienia.

tkwl/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych