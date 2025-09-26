Słowaccy parlamentarzyści przyjęli zmiany w konstytucji, które wzmacniają wartości konserwatywne. Do ustawy zasadniczej wprowadzono regulację o nadrzędności prawa krajowego w kwestiach „tożsamości narodowej”. Dotyczy to m.in. uznania wyłącznie dwóch płci.
Za przyjęciem zmian, które krytykowała m.in. Komisja Wenecka Rady Europy, opowiedziała się minimalna wymagana liczba posłów, także z szeregów opozycji. Wśród popierających nowelizację są dwaj posłowie z partii Słowacja (Slovensko) byłego premiera Igora Matovicia. Zdaniem lidera najsilniejszej partii opozycyjnej Postępowa Słowacja Michala Szimeczki, tym samym dalsza współpraca ze Slovensko jest niemożliwa.
Zapisy gwarantujące nadrzędność suwerenności państwa w kwestiach światopoglądowych i zapewniające nadrzędność prawa krajowego nad unijnym mogą - zdaniem ekspertów - doprowadzić do sporów z Brukselą.
Komisja Wenecka zarzuciła projektowi możliwą dyskryminację ze względu na orientację seksualną.
Konstytucja Słowacji uznaje wyłącznie biologiczną płeć mężczyzny i kobiety. Jedną z poprawek wprowadzonych w trakcie debaty parlamentarnej jest artykuł, zgodnie z którym kraj gwarantuje równość między mężczyznami i kobietami w zakresie wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wprowadzono zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Uznano też, że edukacja dzieci w kwestiach seksualnych będzie podlegać nadzorowi rodziców.
Premier Robert Fico już wcześniej oświadczył, że zmiany w konstytucji mają być barierą przed progresywizmem. Dla ministra spraw wewnętrznych i przywódcy koalicyjnej partii Głos (Hlas) Matusza Szutaja Esztoka zaakceptowane zmiany pokazały liberalnej opozycji, że na Słowacji przeważa normalny pogląd na świat.
Są tylko dwie płcie: mężczyzna i kobieta, którzy za taką samą pracę muszą dostawać takie samo uposażenie
— powiedział.
Zatwierdzona w piątek nowelizacja ustawy zasadniczej wejdzie w życie na początku listopada. Prezydent Słowacji nie ma prawa wetować ustaw konstytucyjnych. Obecnie głową państwa słowackiego jest Peter Pellegrini.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741651-slowacy-murem-za-konserwatywnymi-wartosciami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.