Słowaccy parlamentarzyści przyjęli zmiany w konstytucji, które wzmacniają wartości konserwatywne. Do ustawy zasadniczej wprowadzono regulację o nadrzędności prawa krajowego w kwestiach „tożsamości narodowej”. Dotyczy to m.in. uznania wyłącznie dwóch płci.

Za przyjęciem zmian, które krytykowała m.in. Komisja Wenecka Rady Europy, opowiedziała się minimalna wymagana liczba posłów, także z szeregów opozycji. Wśród popierających nowelizację są dwaj posłowie z partii Słowacja (Slovensko) byłego premiera Igora Matovicia. Zdaniem lidera najsilniejszej partii opozycyjnej Postępowa Słowacja Michala Szimeczki, tym samym dalsza współpraca ze Slovensko jest niemożliwa.

Zapisy gwarantujące nadrzędność suwerenności państwa w kwestiach światopoglądowych i zapewniające nadrzędność prawa krajowego nad unijnym mogą - zdaniem ekspertów - doprowadzić do sporów z Brukselą.

Komisja Wenecka zarzuciła projektowi możliwą dyskryminację ze względu na orientację seksualną.

Konstytucja Słowacji uznaje wyłącznie biologiczną płeć mężczyzny i kobiety. Jedną z poprawek wprowadzonych w trakcie debaty parlamentarnej jest artykuł, zgodnie z którym kraj gwarantuje równość między mężczyznami i kobietami w zakresie wynagrodzenia za wykonaną pracę. Wprowadzono zakaz adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Uznano też, że edukacja dzieci w kwestiach seksualnych będzie podlegać nadzorowi rodziców.

Premier Robert Fico już wcześniej oświadczył, że zmiany w konstytucji mają być barierą przed progresywizmem. Dla ministra spraw wewnętrznych i przywódcy koalicyjnej partii Głos (Hlas) Matusza Szutaja Esztoka zaakceptowane zmiany pokazały liberalnej opozycji, że na Słowacji przeważa normalny pogląd na świat.

Są tylko dwie płcie: mężczyzna i kobieta, którzy za taką samą pracę muszą dostawać takie samo uposażenie

— powiedział.

Zatwierdzona w piątek nowelizacja ustawy zasadniczej wejdzie w życie na początku listopada. Prezydent Słowacji nie ma prawa wetować ustaw konstytucyjnych. Obecnie głową państwa słowackiego jest Peter Pellegrini.

kk/PAP

