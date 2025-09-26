Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że myśli, iż porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy zostało uzgodnione lub jest bardzo blisko finalizacji. Zapowiedział, że porozumienie doprowadzi do zakończenia wojny i uwolnienia zakładników.
Myślę, że mamy może porozumienie w sprawie Gazy, jesteśmy bardzo blisko porozumienia
— powiedział Donald Trump dziennikarzom przed wylotem na turniej golfowy Ryder Cup w stanie Nowy Jork.
Myślę, że to jest porozumienie, które przywróci zakładników, to będzie porozumienie, które zakończy wojnę (…) będziemy mieć pokój
— dodał amerykański prezydent.
Donald Trump nie podał szczegółów potencjalnej umowy, lecz stwierdził, że to będzie ósma wojna, którą zakończy.
