Bliski Wschód wreszcie odetchnie? Trump: Myślę, że mamy porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy

  • Świat
  opublikowano:
Prezydent USA Donald Trump powiedział w piątek, że myśli, iż porozumienie w sprawie zakończenia wojny w Strefie Gazy zostało uzgodnione lub jest bardzo blisko finalizacji. Zapowiedział, że porozumienie doprowadzi do zakończenia wojny i uwolnienia zakładników.

Myślę, że mamy może porozumienie w sprawie Gazy, jesteśmy bardzo blisko porozumienia

— powiedział Donald Trump dziennikarzom przed wylotem na turniej golfowy Ryder Cup w stanie Nowy Jork.

Myślę, że to jest porozumienie, które przywróci zakładników, to będzie porozumienie, które zakończy wojnę (…) będziemy mieć pokój

— dodał amerykański prezydent.

Donald Trump nie podał szczegółów potencjalnej umowy, lecz stwierdził, że to będzie ósma wojna, którą zakończy.

maz/PAP

