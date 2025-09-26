Viktor Orban: Będziemy nadal zaopatrywać się w surowce energetyczne z Rosji. Inaczej nasza gospodarka skurczy się o 4 proc.

Premier Węgier Viktor Orban poinformował, że jego kraj będzie nadal zaopatrywać się w rosyjskie surowce energetyczne, mimo apeli prezydenta USA Donalda Trumpa o zaprzestanie tych zakupów.

Powiedziałem Trumpowi, że jeśli odetniemy rosyjskie surowce, w ciągu minut nasza gospodarka skurczy się o 4 proc.

— oświadczył Orban.

Szef rządu skomentował w wywiadzie dla węgierskiego radia publicznego swoją rozmowę telefoniczną z prezydentem USA.

Rząd węgierski będzie kierował się własnymi interesami w kwestii zakupów energii i nie musi akceptować wytycznych administracji USA w tej sprawie

— powiedział.

Spadek produkcji gospodarczej

Odcięcie źródeł energii przesyłanej (z Rosji) natychmiast spowodowałoby 4-procentowy spadek produkcji gospodarczej na Węgrzech

— dodał Orban.

Węgry i Stany Zjednoczone – zauważył premier – „są suwerennymi krajami i nie ma potrzeby, abyśmy akceptowali argumenty drugiej strony”.

Waszyngton ma swoje argumenty i interesy, podobnie jak Budapeszt

— podkreślił szef węgierskiego rządu.

Komentując słowa Orbana agencja Bloomberg oceniła, że są one „jednymi z najbardziej jak dotąd jednoznacznych, wskazujących na to, że Orban będzie trzymał się powiązań gospodarczych z Rosją, nawet kosztem potencjalnego konfliktu z amerykańskim przywódcą”.

Węgry pozostają jednym z nielicznych krajów w Europie, który nadal kupuje rosyjską ropę naftową i gaz ziemny po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. W obliczu starań krajów Unii Europejskiej o uniezależnienie się od rosyjskich dostaw energii, węgierscy przywódcy twierdzą, że ograniczenia geograficzne i infrastrukturalne praktycznie uniemożliwiają przejście na korzystanie z paliw kopalnych dostarczanych z Zachodu.

Prezydent USA zasugerował, że może zwrócić się do węgierskiego premiera, by przestał kupować rosyjską ropę.

Jest moim przyjacielem, nie rozmawiałem z nim, ale mam przeczucie, że gdybym go poprosił, to by to zrobił. I myślę, że to zrobię

— powiedział Trump.

Potem przyznał, że Węgry oraz Słowacja nie mogą zrezygnować z zakupów rosyjskiej ropy i nie chciałby, by kraje te były z tego powodu obwiniane.

