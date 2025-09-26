Premier Węgier Viktor Orban poinformował, że jego kraj będzie nadal zaopatrywać się w rosyjskie surowce energetyczne, mimo apeli prezydenta USA Donalda Trumpa o zaprzestanie tych zakupów.
Powiedziałem Trumpowi, że jeśli odetniemy rosyjskie surowce, w ciągu minut nasza gospodarka skurczy się o 4 proc.
— oświadczył Orban.
Szef rządu skomentował w wywiadzie dla węgierskiego radia publicznego swoją rozmowę telefoniczną z prezydentem USA.
Rząd węgierski będzie kierował się własnymi interesami w kwestii zakupów energii i nie musi akceptować wytycznych administracji USA w tej sprawie
— powiedział.
Spadek produkcji gospodarczej
Odcięcie źródeł energii przesyłanej (z Rosji) natychmiast spowodowałoby 4-procentowy spadek produkcji gospodarczej na Węgrzech
— dodał Orban.
Węgry i Stany Zjednoczone – zauważył premier – „są suwerennymi krajami i nie ma potrzeby, abyśmy akceptowali argumenty drugiej strony”.
Waszyngton ma swoje argumenty i interesy, podobnie jak Budapeszt
— podkreślił szef węgierskiego rządu.
Komentując słowa Orbana agencja Bloomberg oceniła, że są one „jednymi z najbardziej jak dotąd jednoznacznych, wskazujących na to, że Orban będzie trzymał się powiązań gospodarczych z Rosją, nawet kosztem potencjalnego konfliktu z amerykańskim przywódcą”.
Węgry pozostają jednym z nielicznych krajów w Europie, który nadal kupuje rosyjską ropę naftową i gaz ziemny po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. W obliczu starań krajów Unii Europejskiej o uniezależnienie się od rosyjskich dostaw energii, węgierscy przywódcy twierdzą, że ograniczenia geograficzne i infrastrukturalne praktycznie uniemożliwiają przejście na korzystanie z paliw kopalnych dostarczanych z Zachodu.
Prezydent USA zasugerował, że może zwrócić się do węgierskiego premiera, by przestał kupować rosyjską ropę.
Jest moim przyjacielem, nie rozmawiałem z nim, ale mam przeczucie, że gdybym go poprosił, to by to zrobił. I myślę, że to zrobię
— powiedział Trump.
Potem przyznał, że Węgry oraz Słowacja nie mogą zrezygnować z zakupów rosyjskiej ropy i nie chciałby, by kraje te były z tego powodu obwiniane.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 1311. dzień wojny na Ukrainie. Siły rosyjskie miały wpaść w okrążenie pod Pokrowskiem. Uderzenie nastąpiło z trzech stron!
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741633-viktor-orban-bedziemy-zaopatrywac-sie-w-surowce-z-rosji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.