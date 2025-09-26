Dwa niezidentyfikowane drony zaobserwowano w nocy z wczoraj na dziś nad archipelagiem w Karlskronie na południowym wschodzie Szwecji. W mieście znajduje się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej.
Mattias Lundgren z lokalnej policji potwierdził nadawcy publicznemu SVT, że incydent dotyczy „drona większego rodzaju, podobnego do tego, jakie zaobserwowano w ostatnich dniach w Danii”. Według świadków bezzałogowce migały czerwonym i zielonym światłem.
Jak przekazał Lundgren, zostało wszczęte śledztwo w sprawie naruszenia ustawy o lotnictwie.
Baza szwedzkiej marynarki wojennej
W Karlskronie, mieście położonym na wyspach, znajduje się główna baza szwedzkiej marynarki wojennej, siedzibę mają tam też firmy przemysłu zbrojeniowego związanego z okrętami podwodnymi oraz technologiami morskimi. Karlskrona to również ważny port na Morzu Bałtyckim, do którego przypływają promy m.in. z Gdyni.
W ostatnich dniach do naruszeń przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowane duże drony doszło w Danii.
Według duńskiej policji bezzałogowce zostały zauważone nad lotniskami w Aalborgu (na północy), Esbjerg (na zachodzie) oraz w Sonderborgu i nad wojskową bazą lotniczą Skrydstrup (na południu). Wcześniej drony o niezidentyfikowanym pochodzeniu widziano nad lotniskami w Kopenhadze i Oslo w sąsiedniej Norwegii, na kilka godzin blokując tam ruch samolotów.
Z powodu podejrzenia lotu dronem ponownie na krótko zamknięto lotnisko w Aalborgu.
Władze Norwegii poinformowały wczoraj, że aresztowały obcokrajowca obsługującego drona w pobliżu międzynarodowego lotniska w Oslo.
tt/PAP
