Finlandia na celowniku powiązanych z Rosją hakerów. Ataki trwają od kilku dni! Wśród celów ataków znalazły się główne partie parlamentarne

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Wspierana przez Rosję grupa hakerów jest odpowiedzialna za atak na serwis www ministerstwa obrony Finlandii, a strony internetowe fińskich instytucji i firm są celem cyberataków już czwarty dzień z rzędu - potwierdził w czwartek departament cyberbezpieczeństwa Agencji Infrastruktury i Łączności.

Dalej atakujemy infrastrukturę internetową w Finlandii

— napisała na platformie X grupa NoName 057.

Finlandia i fińskie strony są na liście celów tej grupy od poniedziałku

— przekazał w rozmowie z radiem Yle, ekspert centrum cyberbezpieczeństwa Traficom Juhani Eronen. Podkreślił, że ataki spowodowały z reguły tymczasowe zakłócenia w funkcjonowaniu serwisów, łącznie z niedostępnością stron dla użytkowników.

Wśród celów ataków znalazły się główne partie parlamentarne, strony rządowe a także większe przedsiębiorstwa m.in. z sektora energetycznego oraz technologicznego.

Według Eronena, wybór celów a także termin ataków „wyraźnie uwzględniają interesy Rosji”.

Grupa NoName 057 już wcześniej przyznawała się do ataków na strony internetowe fińskich instytucji. M.in. wiosną 2023 r. zhakowana została strona parlamentu za – jako wówczas określono – „przyłączenie Finlandii do NATO przez rusofobiczne fińskie władze”.

kk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych