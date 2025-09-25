Trwa 1311. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Piątek, 26 września 2025 r.
00:01. Raport OBWE: Rosja dopuszcza się zabijania ukraińskich jeńców wojennych
Rosja jest odpowiedzialna za „poważne naruszenia” prawa międzynarodowego wobec ukraińskich jeńców wojennych, które obejmują nie tylko przypadki tortur, lecz także „samowolne egzekucje” – podkreśliła OBWE w opublikowanym w czwartek raporcie.
Organizacja zaznaczyła, że zgodne ze zobowiązaniami Rosji wobec prawa międzynarodowego status jeńca wojennego mogą mieć nie tylko żołnierze, lecz także np. korespondenci wojenni czy cywile. Moskwa „systematycznie odmawia” jednak takiego statusu nawet ukraińskim żołnierzom, określając ich jako „osoby zatrzymane za sprzeciwianie się specjalnej operacji wojskowej”.
W raporcie podano, że od lutego 2022 r. w ręce sił rosyjskich dostało się 13 500 żołnierzy ukraińskich, z czego około 169 zmarło w niewoli. Blisko 6 800 zostało uwolnionych i wróciło do ojczyzny, a około 6 300 jest nadal przetrzymywanych. Są to szacunki opierające się o dane ze źródeł otwartych, wywiady i wizyty w Ukrainie.
