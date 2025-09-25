Prezydent USA Donald Trump powtórzył, że jest bardzo rozczarowany przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Mówił też, że uważa iż Rosja powinna zakończyć swoje działania na Ukrainie. Przypomniał, że Moskwa wydała ogromne środki, straciła wielu ludzi i nic nie osiągnęła.
Donald Trump odpowiadał na pytania dziennikarzy w Białym Domu. W odpowiedzi na jedno z pytań tak podsumował działania wojenne Federacji Rosyjskiej.
Nigdy nie nazwę nikogo „papierowym tygrysem”, ale Rosja wydała miliony dolarów na bomby, pociski, amunicję i ludzkie życie. Ich życie
– stwierdził.
„Myślę, że czas przestać”
I praktycznie nie zyskała żadnego terytorium. Myślę, że czas przestać. Naprawdę tak myślę
– dodał.
mly/X/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741524-trump-bez-ogrodek-o-dzialaniach-rosji-wydala-miliony
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.