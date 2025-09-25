Kilka dronów przeleciało nad bazą wojskową Mourmelon-le-Grand w departamencie Marn na północy Francji – poinformowała agencja AFP, powołując się na Delegację Wojskową Departamentu (DMD) Marna i siły lądowe.
DMD Marny podała, że były to małe maszyny, a „nie drony sterowane przez wojskowych”.
Do incydentu doszło w nocy z 21 na 22 września. Drony przeleciały nad wszystkimi jednostkami w bazie, gdzie stacjonują wojska inżynieryjne, pancerne i pułk zaopatrzenia - powiadomiły siły lądowe.
Brak ingerencji zagranicznej?
Według DMD nic nie pozwala przypuszczać, by była to ingerencja zagraniczna.
W bazie Mourmelon-le-Grand przebywali w zeszłym roku na szkoleniu żołnierze ukraińscy. Od tego roku w bazie znajduje się również „centrum dronowego szkolenia taktycznego” – podała AFP.
