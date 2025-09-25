Niepokojące zdarzenie we Francji. Nieznane drony nad bazą wojskową. "Nic nie pozwala przypuszczać, by była to ingerencja zagraniczna"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Kilka dronów przeleciało nad bazą wojskową Mourmelon-le-Grand w departamencie Marn na północy Francji – poinformowała agencja AFP, powołując się na Delegację Wojskową Departamentu (DMD) Marna i siły lądowe.

DMD Marny podała, że były to małe maszyny, a „nie drony sterowane przez wojskowych”.

Do incydentu doszło w nocy z 21 na 22 września. Drony przeleciały nad wszystkimi jednostkami w bazie, gdzie stacjonują wojska inżynieryjne, pancerne i pułk zaopatrzenia - powiadomiły siły lądowe.

Brak ingerencji zagranicznej?

Według DMD nic nie pozwala przypuszczać, by była to ingerencja zagraniczna.

W bazie Mourmelon-le-Grand przebywali w zeszłym roku na szkoleniu żołnierze ukraińscy. Od tego roku w bazie znajduje się również „centrum dronowego szkolenia taktycznego” – podała AFP.

mly/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych