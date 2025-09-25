Finał procesu ekstradycyjnego Kuczmierowskiego przełożony. "Sąd zamknięty z powodu awarii sieci wodociągowej koło sądu"

Sprawdź Michał Kuczmierowski / autor: Michał Kuczmierowski, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Michał Kuczmierowski / autor: Michał Kuczmierowski, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Z powodu awarii wodociągu koło siedziby sądu przełożona zostaje ostatnia rozprawa w procesie ekstradycyjnym Michała Kuczmierowskiego. Tę informację przekazało PAP źródło z otoczenia byłego prezesa RARS.

Ostatnia rozprawa w procesie ekstradycyjnym Kuczmierowskiego miała odbyć się w sądzie magistrackim gminy Westminster.

Sąd został jednak zamknięty tego dnia z powodu awarii sieci wodociągowej w tej części Londynu

— powiedział PAP urzędnik sądu.

Podejmowano starania o znalezienie innej sali sądowej, aby rozprawa mogła się odbyć jeszcze dziś. Nie było jednak jasne, czy to się uda.

aja/PAP

