Z powodu awarii wodociągu koło siedziby sądu przełożona zostaje ostatnia rozprawa w procesie ekstradycyjnym Michała Kuczmierowskiego. Tę informację przekazało PAP źródło z otoczenia byłego prezesa RARS.
Ostatnia rozprawa w procesie ekstradycyjnym Kuczmierowskiego miała odbyć się w sądzie magistrackim gminy Westminster.
Sąd został jednak zamknięty tego dnia z powodu awarii sieci wodociągowej w tej części Londynu
— powiedział PAP urzędnik sądu.
Podejmowano starania o znalezienie innej sali sądowej, aby rozprawa mogła się odbyć jeszcze dziś. Nie było jednak jasne, czy to się uda.
CZYTAJ TAKŻE:
-NASZ NEWS. Sąd uznał zeznania Pawła S. ws. RARS za niewiarygodne! Wskazał m.in. na ich niekonsekwencję i wewnętrzną sprzeczność
-Wczoraj premier zapowiedział kolejne represje, dziś są efekty. Zatrzymano kolejną osobę ws. rzekomej „afery” w RARS
aja/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741492-final-procesu-ekstradycyjnego-kuczmierowskiego-przelozony
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.