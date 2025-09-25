Zakłócony ruch uliczny, uszkodzona infrastruktura i ewakuacja okolicznych mieszkańców. „W Bangkoku zawaliła się część drogi, pozostawiając po sobie ogromną wyrwę” - podał portal ABS News. Jak przekazał gubernator miasta Chadchart Sittipun, według urzędników zawalenie się drogi spowodowały prace budowlane na stacji metra.
Nie było ofiar śmiertelnych, ale trzy pojazdy uległy uszkodzeniu w wyniku zawalenia się drogi w stolicy Tajlandii - Bangkoku
— poinformował gubernator miasta Chadchart Sittipun i dodał, że według urzędników zawalenie się drogi spowodowały prace budowlane na stacji metra.
Zatrważające nagrania!
Nagrania wideo z zawalenia się mostu pokazują, jak powierzchnia drogi powoli zapada się, przewracając kilka słupów elektrycznych i uszkadzając rury wodociągowe.
Samochody próbowały się cofnąć, gdy dziura powiększała się i całkowicie odcięła czteropasmową drogę. Jedna krawędź dziury zatrzymała się przed posterunkiem policji, odsłaniając jego podziemną konstrukcję.
Pora deszczowa w Bangkoku
Władze odcięły dopływ prądu i wody w okolicy jako środek ostrożności. Chadchart Sittipun powiedział, że ekipy pracują nad jak najszybszym naprawieniem wyrwy, obawiając się, że ulewne deszcze mogą spowodować dalsze szkody.
Bangkok przechodzi obecnie porę deszczową, która zazwyczaj trwa od maja do października.
