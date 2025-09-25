Kolejna prowokacja? Rosyjski samolot wojskowy przeleciał nad niemiecką fregatą na Morzu Bałtyckim. "Rosja dosłownie testuje granice"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Boris Pistorius / autor: PAP/EPA/CLEMENS BILAN
Boris Pistorius / autor: PAP/EPA/CLEMENS BILAN

Rosyjski samolot wojskowy przeleciał nad fregatą niemieckiej marynarki wojennej na Morzu Bałtyckim” - poinformował minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Według agencji dpa w ostatnich dniach doszło do dwóch takich przelotów nad fregatą Hamburg.

Pistorius, przemawiając w Bundestagu, umieścił to zdarzenie w jednym szeregu z niedawnym wtargnięciem rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski i rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii.

„Rosja testuje granice”

Jego zdaniem takie nagromadzenie incydentów świadczy o tym, że „Rosja dosłownie testuje granice”. Jak tłumaczył, przywódca Rosji Władimir Putin chce „sprowokować państwa członkowskie NATO” oraz „zidentyfikować i wykorzystać rzekome słabości”.

Polityk SPD nie podał szczegółów incydentu.

Zgodnie z doniesieniami agencji dpa chodzi o fregatę Hamburg, która bierze udział w ćwiczeniach NATO Neptun Strike. Do pierwszego przelotu nad okrętem miało dojść przed minionym weekendem, a do drugiego w jego trakcie. Niemieckie wojsko uznaje to za prowokację.

„Der Spiegel” pisze, że chodzi o rosyjskie samoloty zwiadowcze.

Pułap przelotu wynosił mniej niż 100 metrów, a Rosjanie nie odpowiadali na komunikaty radiowe

— ustalił tygodnik.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Rosyjskie myśliwce wleciały w przestrzeń powietrzną Estonii! Trwało to 12 minut, NATO wysłało włoskie F-35. „Bezczelność bez precedensu”

Rosyjska prowokacja nad Estonią. Co powiedział prezydent Donald Trump? SPRAWDŹ!

TYLKO U NAS. Zbigniew Rau na antenie Telewizji wPolsce24: Rosja nie ma innej polityki zagranicznej, tylko politykę imperialną

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych