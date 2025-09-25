„Rosyjski samolot wojskowy przeleciał nad fregatą niemieckiej marynarki wojennej na Morzu Bałtyckim” - poinformował minister obrony Niemiec Boris Pistorius. Według agencji dpa w ostatnich dniach doszło do dwóch takich przelotów nad fregatą Hamburg.
Pistorius, przemawiając w Bundestagu, umieścił to zdarzenie w jednym szeregu z niedawnym wtargnięciem rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski i rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii.
„Rosja testuje granice”
Jego zdaniem takie nagromadzenie incydentów świadczy o tym, że „Rosja dosłownie testuje granice”. Jak tłumaczył, przywódca Rosji Władimir Putin chce „sprowokować państwa członkowskie NATO” oraz „zidentyfikować i wykorzystać rzekome słabości”.
Polityk SPD nie podał szczegółów incydentu.
Zgodnie z doniesieniami agencji dpa chodzi o fregatę Hamburg, która bierze udział w ćwiczeniach NATO Neptun Strike. Do pierwszego przelotu nad okrętem miało dojść przed minionym weekendem, a do drugiego w jego trakcie. Niemieckie wojsko uznaje to za prowokację.
„Der Spiegel” pisze, że chodzi o rosyjskie samoloty zwiadowcze.
Pułap przelotu wynosił mniej niż 100 metrów, a Rosjanie nie odpowiadali na komunikaty radiowe
— ustalił tygodnik.
