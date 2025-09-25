Oświadczenie Donalda Trumpa o możliwości odzyskania przez Ukrainę zajętych przez Rosję terytoriów, to krok we właściwym kierunku, który ma skłonić Władimira Putina do negocjacji - oświadczył prezydent Finlandii Alexander Stubb.
Według niego, oświadczenie prezydenta USA nie pozostawia pola do interpretacji i oznacza jedno: „czas zakończyć tę wojnę”. Przesłanie Trumpa ws. Ukrainy i wojny z Rosją nie wskazuje, aby przywódca USA miałby wycofać się z procesu pokojowego, ale przeciwnie, jest bardzo w to zaangażowany. Putin – kontynuował Stubb – po szczycie na Alasce nie doprowadził do uspokojenia sytuacji, aby móc rozmawiać o rozwiązaniu pokojowym, ale stało się dokładnie odwrotnie.
Prezydent Stubb przyznał, że o oświadczeniu Trumpa na temat możliwości odzyskania przez Ukraińców okupowanych przez Rosjan ziem, rozmawiał już z nim samym, a także z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na marginesie 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Dodał również, że przesłanie prezydenta Trumpa, będące „mocnym sygnałem” dla Moskwy, „prawdopodobnie zostało przeanalizowane i przeczytane z uwagą”.
Wcześniejsze założenia Trumpa
Wcześniej Donald Trump zakładał, że Ukraina będzie musiała oddać Rosji okupowane przez Moskwe terytoria.
Mediacje pokojowe wymagają ogromnej cierpliwości, a zdolności negocjacyjnych Trumpa nie należy bagatelizować
— podkreślił Stubb, który jest w gronie europejskich liderów zaangażowanych we wspieranie Ukrainy i promowanie pokoju, a także postrzegany jest jako polityk mający doskonałe relacje z prezydentem Trumpem.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741457-o-co-chodzilo-trumpowi-prezydent-finlandii-tlumaczy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.