Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Aalborgu na północy Półwyspu Jutlandzkiego została w środę wieczorem zamknięta z powodu nieautoryzowanego lotu drona – poinformowała baza duńskich sił powietrznych w tym mieście.
Co najmniej cztery samoloty mające wylądować w Aalborgu zostały przekierowane na lotnisko w Kopenhadze.
Skupiamy się na bezpiecznym nadzorze ruchu lotniczego i współpracujemy z policją w celu rozwiązania tej sytuacji
— poinformowała we wpisie na Facebooku miejscowa baza Air Transport Wing duńskich sił powietrznych.
Również duńska policja podała na platformie X, że „w pobliżu lotniska w Aalborgu zaobserwowano drony”.
W poniedziałek późnym wieczorem z powodu pojawienia się kilku dużych dronów przez cztery godziny zamknięte było lotnisko Kastrup w Kopenhadze. Policja oceniła, że za zdarzeniem stał kompetentny sprawca, a premierka Danii Mette Frederiksen incydent nazwała „najpoważniejszym jak dotąd atakiem na duńską infrastrukturę krytyczną”. Szefowa duńskiego rządu nie wykluczyła, że doszło do operacji obcego państwa.
