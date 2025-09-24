PILNE

Dron nad duńskim lotniskiem! Zamknięto przestrzeń nad portem lotniczym. Co najmniej cztery samoloty przekierowano

Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Aalborgu na północy Półwyspu Jutlandzkiego została w środę wieczorem zamknięta z powodu nieautoryzowanego lotu drona – poinformowała baza duńskich sił powietrznych w tym mieście.

Co najmniej cztery samoloty mające wylądować w Aalborgu zostały przekierowane na lotnisko w Kopenhadze.

Skupiamy się na bezpiecznym nadzorze ruchu lotniczego i współpracujemy z policją w celu rozwiązania tej sytuacji

— poinformowała we wpisie na Facebooku miejscowa baza Air Transport Wing duńskich sił powietrznych.

Również duńska policja podała na platformie X, że „w pobliżu lotniska w Aalborgu zaobserwowano drony”.

W poniedziałek późnym wieczorem z powodu pojawienia się kilku dużych dronów przez cztery godziny zamknięte było lotnisko Kastrup w Kopenhadze. Policja oceniła, że za zdarzeniem stał kompetentny sprawca, a premierka Danii Mette Frederiksen incydent nazwała „najpoważniejszym jak dotąd atakiem na duńską infrastrukturę krytyczną”. Szefowa duńskiego rządu nie wykluczyła, że doszło do operacji obcego państwa.

kk/PAP

