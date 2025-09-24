Trwa 1310. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Czwartek, 25 września 2025 r.
10:06. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 160 starć na froncie - podaje ukraiński sztab generalny w najnowszej informacji operacyjnej. Jak czytamy, powstrzymano 49 rosyjskich ataków na kierunku pokrowskim.
09:10. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 940 żołnierzy (łącznie 1105490 od początku pełnoskalowej wojny).
08:30. Wywiad wojskowy: zniszczyliśmy dwa samoloty An-26 na okupowanym Krymie
Oddział specjalny „Duchy” wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) zniszczył dwa samoloty transportowe An-26 oraz dwie stacje radiolokacyjne na okupowanym przez Rosję Krymie – powiadomił HUR w czwartek rano.
Dwa wrogie samoloty An-26 i (dwie) przybrzeżne stacje radiolokacyjne, to kolejny łup „Duchów” z HUR na Krymie
— oświadczył wywiad.
07:30. Sztab Generalny: w obwodzie zaporoskim zestrzelono rosyjski Su-34
Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował w czwartek o zestrzeleniu rosyjskiego samolotu myśliwsko-bombowego Su-34, który został strącony w obwodzie zaporoskim na południowym wschodzie kraju.
Około godz. 4.00 (godz. 3 w Polsce) 25 września 2025 roku na kierunku zaporoskim został zestrzelony rosyjski samolot Su-34, który przeprowadzał ataki terrorystyczne na miasto Zaporoże, wykorzystując kierowane bomby lotnicze
— ogłosił Sztab Generalny w komunikacie.
00:01. Zełenski: nasza presja na rosyjską logistykę przynosi rezultaty, rosyjska machina ma problemy
Nasze drony są celne, nasza presja na rosyjską logistykę przynosi rezultaty, a rosyjska machina wojenna zmaga się z poważnymi problemami - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas szczytu Platformy Krymskiej w siedzibie ONZ.
Zełenski mówił m.in. o ukraińskich uderzeniach na bazy wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie i na obiekty rosyjskiej logistyki i infrastruktury.
Podejmujemy działania, aby nie dopuścić, by Rosja zrobiła z Krymu jedną wielką bazę wojskową (…) Nasze drony dalekiego zasięgu są celne, nasza presja na rosyjską logistykę przynosi rezultaty, a rosyjska machina wojenna zmaga się z bardzo poważnymi trudnościami
— powiedział ukraiński prezydent.
Jego słowa padły podczas spotkania piątego szczytu Platormy Krymskiej, forum spotkań liderów państw na temat sposobów powrotu Krymu do Ukrainy. Zełenski zwrócił uwagę, że rosyjska aneksja półwyspu pozbawiła Tatarów krymskich ojczyzny i pokazała, że Rosja, największe państwo na świecie, nigdy nie ma dość.
Pamiętamy, nie wybaczymy i będziemy walczyć o prawo międzynarodowe, podstawową ludzką sprawiedliwość, i zwyciężymy
— zadeklarował.
W środowym spotkaniu w siedzibie ONZ w Nowym Jorku wzięli udział m.in. prezydenci państw bałtyckich, Słowacji, Słowenii, Bośni i Hercegowiny, Portugalii, premierzy Holandii, Belgii, Bułgarii, Irlandii oraz ministrowie z Turcji, Finlandii, Japonii, Szwecji. Polskę na spotkaniu reprezentował szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, ale nie zabrał głosu.
Czwartek, 25 września 2025 r.
