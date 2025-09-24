„Gospodarka Polski to jedna z najwspanialszych historii sukcesu po upadku muru berlińskiego” - powiedział w Fox Business minister finansów USA Scott Bessent. Wyraził powątpiewanie, czy przywódca Rosji Władimir Putin zaatakowałby Ukrainę, gdyby jej gospodarka była wielkości gospodarki Polski.
W rozmowie ze stacją telewizyjną Bessent został zapytany, co można zrobić, by powstrzymać Rosję i wojnę na Ukrainie.
To pytanie o to, co więcej mogą zrobić Europejczycy. Ta wojna jest na ich podwórku
— odpowiedział minister.
Finansowanie wojny
USA chcą zrobić więcej, ale Europejczycy muszą do nas dołączyć. Prezydent (USA Donald) Trump jednostronnie nałożył 25-procentowe cła na Indie za kupowanie rosyjskiej ropy
— podkreślił.
Bessent powiedział, że Indie kupują rosyjską ropę ze zniżką, przetwarzają surowiec, a powstałe w ten sposób produkty trafiają do Europy.
Europa finansuje więc wojnę toczoną przeciwko niej. Chcemy, by nasi europejscy sojusznicy zrobili krok naprzód i skoncentrowali się na źródłach dochodów rosyjskiej gospodarki oraz na jej ropie
— dodał Bessent.
Sprawa Ukrainy
Zaznaczył, że Rosja poczyniła bardzo niewielkie postępy od początku inwazji, rosyjska armia wydaje się, jego zdaniem, „osłupiała”, a Putin zaczął w ostatnim czasie naruszać granice NATO.
Mogę powiedzieć, że USA nie zamierzają angażować żołnierzy ani nic podobnego. Będziemy sprzedawać Europejczykom broń, a oni mogą ją przekazać Ukrainie. Trump chce, by ta wojna się zakończyła
— dodał.
Bezpieczeństwo Polski
Prowadząca rozmowę Maria Bartiromo przypomniała, że dzień wcześniej rozmawiała w studiu z prezydentem RP Karolem Nawrockim, który składa wizytę w Nowym Jorku, i zapytała Bessenta o rosyjskie drony w przestrzeni powietrznej Polski i Rumunii.
Rosjanie testują Europejczyków, a europejskie stanowisko musi się zaostrzyć. Muszą położyć na stole wszystko, co dotyczy sankcji gospodarczych
— odpowiedział minister.
Polacy są wspaniałymi sojusznikami
— zadeklarował, przypominając, że Polska wydaje 5 proc. PKB na obronność.
Gospodarka Polski to jedna z najwspanialszych historii sukcesu po upadku muru berlińskiego
— ocenił.
Zaznaczył, że w chwili upadku muru, pod koniec 1989 roku, gospodarki Polski i Ukrainy były tej samej wielkości, a teraz „gospodarka Polski jest trzy razy większa”.
Gdyby gospodarka Ukrainy była tej samej wielkości co gospodarka Polski, Ukraina sama finansowałaby swoje działania wojenne i wątpię, by Putin zaatakował
— oznajmił Bessent.
