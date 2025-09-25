Niemieckie media nie zostawiają suchej nitki na nowopowstałym hotelu sieci Gołębiewski. „W polskiej miejscowości Pobierowo otwiera się największy i możliwe, że najbrzydszy hotel nad Bałtykiem” - napisano w dzienniku „Sueddeutsche Zeitung“.
Gazeta ubolewa, że Pobierowo w województwie zachodniopomorskim uchodziło za miejsce, w którym można było spędzić wakacje z daleka od hałasu, ale zmieni to powstanie gigantycznego hotelu Gołębiewski Pobierowo
W miejscu, gdzie obecnie mieszka 1000 osób, w przyszłości powstanie budynek przypominający osiadły na mieliźnie, cierpiący na otyłość statek wycieczkowy w kształcie litery Y, który pomieści 3000 gości. Ten luksusowy projekt, położony zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Niemcami, jest gigantyczny. Megalomański. Kolosalny. Absurdalny
— grzmi „SZ”.
Porównanie do nazistów
Co więcej, zestawiła ona ten hotel ze słynnym projektem wzniesionym przez nazistów w latach 30-tych XX wieku w miejscowości Prora.
Prora to historyczna megalomania, Pobierowo to nieco mniejsze, ale współczesne szaleństwo
— wskazuje.
Ciekawe, jak hotel, dla którego wycięto 1500 drzew na terenie o powierzchni 30 hektarów, wkomponuje się w nienaruszoną przyrodę. Obok miasteczka liczącego 1000 mieszkańców, którym wkrótce przeciwstawi się 3000 gości hotelowych niczym wrogi obóz wojskowy
— pisze gazeta.
Zniszczona przyroda
„SZ” wskazuje, że po doświadczeniach z Hiszpanii, Włoch i Francji, gdzie powstały tego typu ogromne hotele, wydawało się, że nikt nie będzie tak „ignorancki”, aby „pokrywać wcześniej nienaruszony obszar przyrodniczy megalomańską kaskadą sześcianów bez żadnego wyczucia przestrzeni i architektury“.
W Polsce pomyślano jednak, że można połączyć niemieckie Neuperlach, jeszcze bardziej niemieckie Prora z nutką Dubaju, aby uzyskać wyjątkowy luksus i maksymalny zysk“
— wskazuje.
