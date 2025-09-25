„Niemcy mają nadzieję na intensywne rozmowy o zaostrzeniu sankcji wobec Rosji” - powiedział rzecznik niemieckiego rządu, komentując wypowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o tym, że możliwe jest odzyskanie przez Ukrainy całości jej terytorium.
Trump wyraził przekonanie, że Ukraina przy wsparciu ze strony UE jest w stanie walczyć i odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie, czyli w granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.
Cytowany przez dpa rzecznik ocenił, że „ton wypowiedzi Trumpa odpowiada celom politycznym rządu niemieckiego, który od miesięcy zabiega o to, by presja Zachodu na agresora, Rosję, jeszcze wzrosła”. Dodał, że Berlin ma nadzieję na jeszcze bardziej intensywne rozmowy na temat sankcji wobec Rosji.
Do słów Trumpa odniósł się też szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul. Jego zdaniem jest to dobra wiadomość dla Ukrainy i Europy.
W rozgłośni Deutschlandfunk Wadephul przekonywał, że Trump „zorientował się”, że nie przynoszą efektu jego wysiłki mające na celu przekonanie przywódcy Rosji Władimira Putina do zakończenia wojny.
as/PAP
