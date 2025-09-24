W wywiadzie dla „Newsweeka” szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto odniósł się do słów prezydenta Donalda Trumpa o imporcie rosyjskiej ropy. „Będąc krajem śródlądowym z określoną infrastrukturą, większość możliwości dostaw energii jest z góry określona” - powiedział.
Będąc krajem śródlądowym z określoną infrastrukturą, większość możliwości dostaw energii jest z góry określona
— stwierdził Szijjarto.
Szef węgierskiej dyplomacji wyjaśnił, że jego kraj znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o dostępność do ropy.
Mamy dwa ropociągi prowadzące na Węgry, jeden z Rosji, a drugi znad Morza Adriatyckiego przez Chorwację. Jeśli odetniemy dostawy rosyjskiej ropy, będziemy musieli polegać na ostatnim i jedynym pozostałym rurociągu. A ten rurociąg ma mniejszą przepustowość, znacznie mniejszą w porównaniu z zapotrzebowaniem Węgier i Słowacji razem wziętych
— powiedział.
Dodał również:
Jeśli ktoś chciałby odciąć nas od dostaw rosyjskiej ropy, skończyłoby się to zagrożeniem dla dostaw energii dla kraju tylko z powodu praw fizyki.
Szijjarto podkreślił, że „problem polega na tym, iż naciska się (na Węgry), aby pozbyły się istniejących, wiarygodnych źródeł, które nie mają alternatywy”.
Jedynym zachodnim politykiem, z którym rozmawiałem przez ostatnie 11 lat, kiedy zajmuję to stanowisko, który powiedział: ‘Tak, geografię trzeba szanować’, był (sekretarz stanu USA) Marco Rubio
— przyznał minister.
Trump zwróci się do Orbana z prośbą?
Prezydent Trump zasugerował wczoraj, że może zwrócić się do węgierskiego premiera Viktora Orbana, by przestał kupować rosyjską ropę.
Cóż, on jest moim przyjacielem, nie rozmawiałem z nim, ale mam przeczucie, że gdybym go poprosił, to by to zrobił. I myślę, że to zrobię
— powiedział Trump.
Szijjarto skomentował też w rozmowie z tygodnikiem wysiłki mające doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.
Jeśli Amerykanom i Rosjanom uda się utrzymać cywilizowaną współpracę, my w Europie Środkowej będziemy cieszyć się większym bezpieczeństwem
— stwierdził szef MSZ.
Naprawdę wierzę, że jedynym sposobem na zakończenie tej wojny jest kompleksowe porozumienie amerykańsko-rosyjskie
— zaznaczył.
Uważam prezydenta Donalda Trumpa za jedyną nadzieję na pokój na Ukrainie
— dodał Szijjarto. Stwierdził przy tym, że „w okresie poprzedzającym objęcie przez niego urzędu nie było żadnej nadziei, ponieważ zarówno poprzednia administracja amerykańska, jak i obecni przywódcy europejscy, są zdecydowanie prowojenni”.
Bardziej zależy im na przedłużaniu wojny niż na jej zakończeniu, dlatego tylko prezydent Trump może tu coś zmienić, dać nadzieję na pokojowe rozwiązanie
— podsumował Szijjarto.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741421-wegry-nie-posluchaja-trumpa-ws-importu-ropy-z-rosji
