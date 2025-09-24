Węgry nie posłuchają Trumpa ws. importu ropy z Rosji? "Większość możliwości dostaw energii jest z góry określona"

W wywiadzie dla „Newsweeka” szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto odniósł się do słów prezydenta Donalda Trumpa o imporcie rosyjskiej ropy. „Będąc krajem śródlądowym z określoną infrastrukturą, większość możliwości dostaw energii jest z góry określona” - powiedział.

Będąc krajem śródlądowym z określoną infrastrukturą, większość możliwości dostaw energii jest z góry określona

— stwierdził Szijjarto.

Szef węgierskiej dyplomacji wyjaśnił, że jego kraj znajduje się w trudnej sytuacji, jeżeli chodzi o dostępność do ropy.

Mamy dwa ropociągi prowadzące na Węgry, jeden z Rosji, a drugi znad Morza Adriatyckiego przez Chorwację. Jeśli odetniemy dostawy rosyjskiej ropy, będziemy musieli polegać na ostatnim i jedynym pozostałym rurociągu. A ten rurociąg ma mniejszą przepustowość, znacznie mniejszą w porównaniu z zapotrzebowaniem Węgier i Słowacji razem wziętych

— powiedział.

Dodał również:

Jeśli ktoś chciałby odciąć nas od dostaw rosyjskiej ropy, skończyłoby się to zagrożeniem dla dostaw energii dla kraju tylko z powodu praw fizyki.

Szijjarto podkreślił, że „problem polega na tym, iż naciska się (na Węgry), aby pozbyły się istniejących, wiarygodnych źródeł, które nie mają alternatywy”.

Jedynym zachodnim politykiem, z którym rozmawiałem przez ostatnie 11 lat, kiedy zajmuję to stanowisko, który powiedział: ‘Tak, geografię trzeba szanować’, był (sekretarz stanu USA) Marco Rubio

— przyznał minister.

Trump zwróci się do Orbana z prośbą?

Prezydent Trump zasugerował wczoraj, że może zwrócić się do węgierskiego premiera Viktora Orbana, by przestał kupować rosyjską ropę.

Cóż, on jest moim przyjacielem, nie rozmawiałem z nim, ale mam przeczucie, że gdybym go poprosił, to by to zrobił. I myślę, że to zrobię

— powiedział Trump.

Szijjarto skomentował też w rozmowie z tygodnikiem wysiłki mające doprowadzić do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.

Jeśli Amerykanom i Rosjanom uda się utrzymać cywilizowaną współpracę, my w Europie Środkowej będziemy cieszyć się większym bezpieczeństwem

— stwierdził szef MSZ.

Naprawdę wierzę, że jedynym sposobem na zakończenie tej wojny jest kompleksowe porozumienie amerykańsko-rosyjskie

— zaznaczył.

Uważam prezydenta Donalda Trumpa za jedyną nadzieję na pokój na Ukrainie

— dodał Szijjarto. Stwierdził przy tym, że „w okresie poprzedzającym objęcie przez niego urzędu nie było żadnej nadziei, ponieważ zarówno poprzednia administracja amerykańska, jak i obecni przywódcy europejscy, są zdecydowanie prowojenni”.

Bardziej zależy im na przedłużaniu wojny niż na jej zakończeniu, dlatego tylko prezydent Trump może tu coś zmienić, dać nadzieję na pokojowe rozwiązanie

— podsumował Szijjarto.

