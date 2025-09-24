Rosjanie chcieli zakłócić lot hiszpańskiej minister obrony? W okolicach Królewca próbowano wypaczyć działanie GPS samolotu

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Flaga Hiszpanii / autor: Fratria
Flaga Hiszpanii / autor: Fratria

Hiszpańskie ministerstwo obrony poinformował, że samolot wojskowy z minister obrony Margaritą Robles na pokładzie padł ofiarą próby zakłócenia sygnału GPS podczas przelotu nad Bałtykiem niedaleko rosyjskiego Królewca. Incydent nie miał poważnych konsekwencji dzięki sygnałom z satelity wojskowego. Na pokładzie znajdowali się także członkowie rodzin żołnierzy i dziennikarze.

Robles podróżowała do bazy w Szawlach w północnej części Litwy, gdzie dziś odwiedza hiszpański kontyngent, rozmieszczony w tym kraju. W bazie stacjonuje oddział Vilkas, w skład którego wchodzi osiem myśliwców Eurofighter, biorących udział w NATO-wskiej misji patrolowania przestrzeni powietrznej państw bałtyckich.

Incydent nie miał poważnych konsekwencji, ponieważ samolot w porę otrzymywał sygnały z satelity wojskowego

— powiadomił portal hiszpańskiej telewizji La Sexta.

Oprócz minister na pokładzie samolotu znajdowali się również członkowie rodzin żołnierzy służących na Litwie, a także dziennikarze.

Do podobnego incydentu z zagłuszaniem sygnału GPS doszło pod koniec sierpnia; dotyczył on samolotu, którym podróżowała do Bułgarii szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rzeczniczka KE Arianna Podesta poinformowała, że bułgarskie władze podejrzewały Rosję o celową ingerencję.

Brytyjski dziennik „Financial Times” skomentował wówczas, że zagłuszanie systemów GPS to „systemowe i celowe działania Rosji oraz Białorusi”.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Samolot Ursuli von der Leyen musiał awaryjnie lądować! Piloci mieli korzystać z papierowych map. „Rosjanie zakłócili sygnał GPS”

xyz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych