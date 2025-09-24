Hiszpańskie ministerstwo obrony poinformował, że samolot wojskowy z minister obrony Margaritą Robles na pokładzie padł ofiarą próby zakłócenia sygnału GPS podczas przelotu nad Bałtykiem niedaleko rosyjskiego Królewca. Incydent nie miał poważnych konsekwencji dzięki sygnałom z satelity wojskowego. Na pokładzie znajdowali się także członkowie rodzin żołnierzy i dziennikarze.
Robles podróżowała do bazy w Szawlach w północnej części Litwy, gdzie dziś odwiedza hiszpański kontyngent, rozmieszczony w tym kraju. W bazie stacjonuje oddział Vilkas, w skład którego wchodzi osiem myśliwców Eurofighter, biorących udział w NATO-wskiej misji patrolowania przestrzeni powietrznej państw bałtyckich.
Incydent nie miał poważnych konsekwencji, ponieważ samolot w porę otrzymywał sygnały z satelity wojskowego
— powiadomił portal hiszpańskiej telewizji La Sexta.
Oprócz minister na pokładzie samolotu znajdowali się również członkowie rodzin żołnierzy służących na Litwie, a także dziennikarze.
Do podobnego incydentu z zagłuszaniem sygnału GPS doszło pod koniec sierpnia; dotyczył on samolotu, którym podróżowała do Bułgarii szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Rzeczniczka KE Arianna Podesta poinformowała, że bułgarskie władze podejrzewały Rosję o celową ingerencję.
Brytyjski dziennik „Financial Times” skomentował wówczas, że zagłuszanie systemów GPS to „systemowe i celowe działania Rosji oraz Białorusi”.
xyz/PAP
