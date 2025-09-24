„Sąd w Stambule wydał nakaz aresztowania na czas trwania śledztwa komika Bogaca Soydemira, prowadzącego program na platformie YouTube, oraz jego gościa, rapera Enesa Akgunduza, za rzekome wyśmiewanie się z hadisów, czyli zapisów dotyczących nauk i życia proroka Mahometa” - przekazały tureckie media.
Mężczyznom zarzucono podżeganie do nienawiści religijnej i wydano nakaz ich aresztowania w związku z obawą o ucieczkę z kraju i niszczenie dowodów.
Podczas audycji emitowanej w internecie prowadzący, nawiązując do hadisu „Alkohol jest matką wszelkiego zła”, zapytał swojego gościa: „Co mówimy komuś, kto przestrzega nas, że alkohol jest matką wszelkiego zła?”. Akgunduz przyznał, że nie wie, na co prowadzący odpowiedział: „Nie ma problemu, uwielbiam MILF-y (potoczne angielskie określenie atrakcyjnej kobiety w średnim wieku - PAP)”
— przekazała agencja BIA.
Mężczyźni przeprosili za swoje słowa
Soydemir usunął następnie odcinek z sieci i przeprosił. Zaznaczył, że żart został nadesłany przez widza i na antenie przeczytał go po raz pierwszy. Podczas wczorajszego przesłuchania obaj mężczyźni przeprosili za swoje słowa i zapewnili, że nie chcieli podżegać do nienawiści religijnej.
W lipcu w Turcji zatrzymano czterech karykaturzystów podejrzewanych o sporządzenie i rozpowszechnianie podobizn Mahometa i Mojżesza. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan określił wówczas rysunki mianem „nikczemnej prowokacji”, a przed siedzibą magazynu, który go opublikował, zebrał się tłum, domagający się „zemsty” i „krwi”.
Zgodnie z tureckim kodeksem karnym (TCK), publiczne znieważanie wartości religijnych podzielanych przez część społeczeństwa jest przestępstwem, jeśli czyn ten może zakłócić spokój publiczny. Artykuł 216 TCK przewiduje w takim przypadku karę pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do roku, w zależności od wagi przestępstwa.
tt/PAP
