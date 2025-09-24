Aktywiści z flotylli humanitarnej zmierzającej do Strefy Gazy mieli zostać zaatakowani przez drony, uszkadzając m.in. statek pod polską banderą z posłem Franciszkiem Sterczewskim na pokładzie. Atak objął także jednostki włoskie i angielskie, a włoska rzecznik Maria Elena Delia inicjatywy określiła go jako poważny precedens. Pomimo zagrożenia, flotylli nie udało się zniechęcić, a misja pomocy humanitarnej trwa dalej.
Włoska rzecznik Globalnej Flotylli Sumud - Maria Elena Delia poinformowała:
Trafione zostały jednostki z Włoch, Anglii i Polski. To tak, jak atak na trzy państwa. To bardzo poważny incydent, który stanowi precedens.
Wypowiedź Delii przytoczyła agencja Ansa.
Zostaliśmy zaatakowani przez co najmniej 15 dronów. Najpierw zrzuciły substancje drażniące, a potem granaty hukowe, które spadły na łodzie. Cztery, pięć z nich jest zniszczonych, m.in. nasza, i nie mogą płynąć z żaglem
— relacjonowała rzecznik.
Delia powiadomiła, że atak trwał przez kilka godzin.
Miał na celu wyczerpanie psychiczne osób znajdujących się na pokładzie w nocy, w ciemnościach, na otwartym morzu. To kryminalny akt przeciwko cywilnej flotylli. My nie damy się zastraszyć, bo wiemy, że płyniemy całkowicie legalnie i kontynuujemy nasz rejs w stronę Strefy Gazy, by zawieźć pomoc wycieńczonej ludności
— oznajmiła przedstawicielka inicjatywy humanitarnej.
Wyraziła też nadzieję, że głos w tej sprawie zabiorą politycy. W przedsięwzięciu uczestniczą deputowani do włoskiego parlamentu i europosłowie z Włoch.
Szef włoskiej dyplomacji, wicepremier Antonio Tajani, który przebywa na 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, oświadczył na wiadomość o ataku, że Izrael nie może podejmować operacji zagrażających osobom z Globalnej Flotylli Sumud.
MSZ w Rzymie powiadomiło, że przekazało władzom Izraela, iż wszelkie takie działania muszą być prowadzone zgodnie z prawem międzynarodowym.
Strona włoska zapowiedziała, że minister obrony Guido Crosetto przedstawi w czwartek w Izbie Deputowanych informację na temat ataku na flotyllę.
Zaatakowano polski statek
Poseł Franciszek Sterczewski, uczestniczący w tej inicjatywie humanitarnej, napisał na platformie X:
Przed chwilą dron zaatakował statek z pomocą humanitarną pod polską banderą, na którym płynę. Wszyscy cali, ale uszkodzony został jeden żagiel. Wzywam polski rząd do ochrony flotylli i działań na rzecz zakończenia ludobójstwa w Gazie. Musicie działać teraz!
W Strefie Gazy trwa kryzys humanitarny, w tym głód, wywołany trwającą blisko dwa lata wojną Izraela z Hamasem. Według organizacji humanitarnych sytuacja się pogarsza, a ilość przepuszczanej przez Izrael pomocy jest wciąż niewystarczająca. Izrael odrzuca zarzuty o to, że jego działania przyczyniają się do głodu i ogłasza kolejne kroki, które mają usprawnić pomoc.
