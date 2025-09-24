Naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO w Europie generał Alexus Grynkewich zapowiedział konieczność utrzymania trwałej misji Eastern Sentry (Wschodnia Straż). W rozmowie z „Le Monde” podkreślił, że kolejne państwa mogą wkrótce dołączyć do operacji, aby zapewnić jej długofalową skuteczność.
W wywiadzie opublikowanym dziś generał podziękował Francji za zmobilizowanie trzech samolotów bojowych Rafale jeszcze przed wdrożeniem misji Wschodnia Straż.
Inne kraje członkowskie Sojuszu wniosły (do niej) swój wkład i niektóre złożyły mi propozycje, których na razie nie przyjąłem i które nie są publiczne. Tym, czego potrzebuję, jest bowiem możliwość utrzymania w czasie Wschodniej Straży. Kraj, który nie uczestniczy dziś, zrobi to może za trzy czy cztery miesiące, tak byśmy dysponowali zdolnościami w długiej perspektywie
— powiedział generał Grynkewich.
Komentując działania Rosji amerykański generał zauważył, że jej siły zbrojne różnią się od zachodnich pod względem organizacji dowództwa i planowania operacji.
Dla (rosyjskich) dowódców niższego szczebla istnieje pewna zachęta do podejmowania ryzyka, ponieważ w razie powodzenia będą wynagrodzeni. To zachęca ich do nieostrożnych zachowań, tak jak widzieliśmy w ostatnich dniach. Rosjanie robią rzeczy, których my nigdy nie zrobimy bez przejmowania się w pierwszym rzędzie potencjalnymi stratami ludzkimi, jakie mogą z tego wyniknąć. Jest to coś, co musimy zrozumieć i wziąć pod uwagę w naszym sposobie reagowania
— powiedział Grynkewich.
Drony nad Danią i Norwegią
Pytany o to, czy dysponuje dodatkowymi informacjami na temat pojawienia się dronów w przestrzeni powietrznej Danii i Norwegii, generał odpowiedział, że świadczy to o potencjalnych zagrożeniach hybrydowych.
Jest to coś, co musimy traktować poważnie, niezależnie od źródła, i uznać, że może będziemy musieli konfrontować się z tym przez pewien czas. Wymaga to ścisłej integracji cywilnej i wojskowej w celu chronienia cywilnej przestrzeni powietrznej
— powiedział generał.
Naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO przybywa dziś do Francji z wizytą, podczas której zaplanowano spotkanie z szefem sztabu generalnego francuskich sił zbrojnych generałem Fabienem Mandonem.
