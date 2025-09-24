Rzecznik Wladimira Putina Dmitrij Pieskow odniósł się do wpisu Donalda Trumpa, który twierdzi, że Ukraina przy odpowiednim wsparciu może odzyskać swoje całe terytorium. „Będziemy kontynuować naszą specjalną operację wojskową, by zabezpieczyć swoje interesy i osiągnąć cele, które (…) od początku stawiał prezydent naszego kraju” - przekazał rzecznik Kremla.
Będziemy kontynuować naszą specjalną operację wojskową, by zabezpieczyć swoje interesy i osiągnąć cele, które (…) od początku stawiał prezydent naszego kraju
— oznajmił rzecznik przywódcy Rosji Władimira Putina.
Następnie dodał:
Będziemy to robić dla teraźniejszości i przyszłości naszego kraju. Nie mamy więc alternatywy.
Ocenił, że siły rosyjskie przesuwają się do przodu na całym froncie, a dynamika wojny jest oczywista. Podkreślił też, że stabilność rosyjskiej gospodarki jest zapewniona. Dodał, że ostatnie zbliżenie w stosunkach Moskwy z Waszyngtonem daje „rezultaty bliskie zeru”.
Trump: Ukraina może odzyskać całe terytorium
Pieskow odniósł się w ten sposób do wczorajszej wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który wyraził przekonanie, że Ukraina przy wsparciu ze strony UE jest w stanie walczyć i odzyskać swoje terytorium w pierwotnej formie, czyli w granicach państwa uznanych przez społeczność międzynarodową.
Po zapoznaniu się z sytuacją militarną i gospodarczą Ukrainy i Rosji i jej pełnym zrozumieniu oraz po dostrzeżeniu problemów gospodarczych, jakimi to skutkuje w Rosji, myślę, że Ukraina, przy wsparciu Unii Europejskiej, jest w stanie walczyć i ZDOBYĆ całą Ukrainę w jej pierwotnej formie
— napisał Trump na platformie Truth Social.
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
— Trump wzywa państwa NATO do zaprzestania kupowania surowców z Rosji. „Finansują wojnę przeciwko sobie samym. Kto o tym słyszał?”
— Zełenski w Fox News: Mamy pozytywny sygnał, że USA będą z nami do końca wojny. Trump pokazał, że chce nas wspierać
— RELACJA. 1309. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski po spotkaniu z Trumpem: Nie widzimy, by Chiny chciały zakończenia tej wojny
— Ukraina może odzyskać całe swoje terytorium? Przełomowy wpis Trumpa: „Pierwotne granice stają się realną opcją”
xyz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741384-nerwowa-reakcja-rzecznika-kremla-na-slowa-trumpa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.