Trwa 1309. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Środa, 24 sierpnia 2025 r.
00:01. Zełenski po spotkaniu z Trumpem: Nie widzimy, by Chiny chciały zakończenia tej wojny
Ukraina nie widzi chęci ze strony Chin, by zakończyć wojnę ukraińsko-rosyjską – oświadczył we wtorek prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowach z prezydentem USA Donaldem Trumpem przy okazji 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
My nie widzimy chęci ze strony Chin, by zakończyć tę wojnę, ja tego nie czuję, w pełni nie są tym zainteresowani, nie wiem dlaczego, oczywiście wszyscy możemy być ekspertami w cudzysłowie, możemy powiedzieć, że to z powodu gospodarki albo historii, ale my naprawdę tego nie wiemy
— powiedział Zełenski na spotkaniu z mediami.
I właśnie dlatego uważam, że Donald Trump naprawdę jest tym, kto może zasadniczo zmienić tę sytuację
— dodał prezydent, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.
Zełenski określił swoją rozmowę z Trumpem jako dobrą.
To, o czym rozmawialiśmy, nie będę teraz wszystkich szczegółów ujawniał. Ale to była dobra rozmowa. Były pewne aspekty, którym poświęciliśmy uwagę właśnie w kontekście sytuacji na polu walki. Prezydent USA zna szczegóły. Myślę, że zna więcej szczegółów niż wcześniej
— powiedział Zełenski.
