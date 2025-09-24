Podczas 80. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, prezydent USA Donald Trump w mocnych słowach wezwał państwa do zerwania z importem surowców z Rosji. „Pomyślcie o tym. Finansują wojnę przeciwko sobie samym. Kto o tym słyszał?” - pytał.
Jednym z kluczowych momentów wystąpienia prezydenta Donald Trumpa podczas sesji ONZ było jego wezwanie do państw należących do NATO o zaprzestanie sprowadzania surowców z Rosji.
Chiny i Indie finansują trwającą wojnę, ponieważ nadal kupują rosyjską ropę. Jednak, co niewybaczalne, nawet kraje NATO nie ograniczyły w znacznym stopniu importu rosyjskiej energii i rosyjskich produktów energetycznych, o czym, jak wiecie, dowiedziałem się dwa tygodnie temu i nie byłem z tego zadowolony
— mówił.
Pomyślcie o tym. Finansują wojnę przeciwko sobie samym. Kto o tym słyszał?
— pytał.
Cła na Rosję
W przypadku, gdy Rosja nie będzie gotowa do zawarcia porozumienia w celu zakończenia wojny, Stany Zjednoczone są w pełni przygotowane do nałożenia bardzo silnych ceł, które moim zdaniem bardzo szybko powstrzymałyby rozlew krwi
— zaznaczył.
Amerykański lider zwrócił uwagę, że aby cła były skuteczne, państwa Europy muszą zastosować takie same środki.
Kupują ropę i gaz od Rosji, podczas gdy walczą z Rosją. To żenujące
— ocenił.
