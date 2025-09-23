Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz przekazał, że prezydent Karol Nawrocki odbył szereg krótkich spotkań przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Nie wykluczył, że we wtorek dojdzie jeszcze do krótkiej rozmowy Nawrockiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem przy okazji przyjęcia powitalnego.
Prezydent uczestniczy w Nowym Jorku w tygodniu wysokiego szczebla 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, we wtorek wieczorem lokalnego czasu weźmie udział w debacie generalnej tej sesji, a później będzie uczestniczył w przyjęciu powitalnym, wydawanym przez prezydenta USA Donalda Trumpa i jego małżonkę Melanię Trump.
Spotkanie z Trumpem
Na briefingu prasowym w Nowym Jorku Przydacz pytany był, czy dojdzie do spotkania prezydentów Nawrockiego i Trumpa.
Wieczorem amerykańskiego czasu odbędzie się recepcja u prezydenta Donalda Trumpa i na tej recepcji będzie możliwość krótkiego kontaktu z prezydentem Stanów Zjednoczonych
— powiedział Przydacz.
Prezydencki minister poinformował też o krótkich spotkaniach, jakie odbył już Nawrocki.
Prezydent spotyka wielu liderów, sam widziałem bezpośrednie rozmowy z prezydentami Czech, Słowacji, prezydentem Ukrainy, Azerbejdżanu
— powiedział, zaznaczając, że odbyły się one w formule krótkich rozmów.
Dopytywany o spotkanie z prezydentem Zełenskim Przydacz zaznaczył, że doszło właśnie do takiej krótkiej rozmowy.
Było powitanie i krótka rozmowa, ale nie wykluczamy, że tych kontaktów może być w przyszłości więcej
— zaznaczył.
Pan prezydent zapowiadał, że uda się w swoim czasie także na wizytę na Ukrainę, więc myślę, że tutaj dojdzie do takiego pełnoprawnego spotkania. Ale ta wizyta, kiedy będzie realizowana, będzie się opierać nie tylko na sprawach dotyczących bezpieczeństwa, które oczywiście są ważne, ale są i kwestie dwustronne, które są ważne dla Polaków, w tym kwestie dialogu historycznego, kwestie ekonomiczne
— powiedział Przydacz.
Potrzebujemy tutaj pełnoprawnej, dużej agendy relacji z Ukrainą, nie możemy koncentrować się tylko na tym, że Ukraina czegoś od Polski potrzebuje. Polska też ma pewne oczekiwania wobec Ukrainy i myślę, że nasi sąsiedzi z Kijowa zaczynają rozumieć, że pan prezydent Karol Nawrocki będzie tutaj twardo stawiał te sprawy i będzie też oczekiwał konkretnych decyzji
— powiedział.
Wizyta w Estonii
Przydacz dodał, że w październiku prezydent będzie w Estonii na spotkaniu Grupy Arraiolos.
Będzie wtedy pan prezydent wizytował Tallin, ale ta wizyta będzie poprzedzona najpierw dwustronnym spotkaniem
— zaznaczył.
Państwa bałtyckie to może nie są największe państwa świata, ale dla nas są bardzo istotne jako państwa sąsiedzkie i państwa postrzegające w ten sposób zagrożenia i wyzwania, więc ten dialog z państwami bałtyckimi będzie realizowany na pewno w dużo dalej idącym stopniu niż poprzez spotkania lunchowe
— podkreślił prezydencki minister.
Odniósł się też do poniedziałkowego spotkania przy lunchu, jakie odbyli Karol Nawrocki oraz prezydenci Litwy, Łotwy i Estonii: Gitanas Nauseda, Edgars Rinkeviczs i Alar Karis. Politycy rozmawiali o sytuacji w regionie.
Była duża zbieżność, by na sesji ONZ wywierać nacisk w sprawach, które są dla nas istotne
— relacjonował Przydacz.
Natomiast są też zarysowane pewne delikatne różnice. Widać ewidentnie, że państwa bałtyckie bardzo silnie prą do tego, by Ukraina jak najszybciej stała się częścią UE i NATO. Pan prezydent Karol Nawrocki ma tu nieco inne stanowisko. Z jednej strony uważa, że walczącą z Rosją Ukrainę trzeba wspierać po to, by mogła ona obronić swoją państwowość, ale też by odpychała i odstraszała Rosję jak najdalej. Ale od tego miejsca do wejścia jak najszybszego Ukrainy do NATO czy UE jest jeszcze daleka, daleka droga
— powiedział Przydacz.
mly/PAP
https://wpolityce.pl/swiat/741363-prezydent-nawrocki-rozmawial-z-wolodymyrem-zelenskim
