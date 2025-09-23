Prezydent USA Donald Trump twierdząco odpowiedział na pytanie, czy państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną. Stwierdził, że USA wsparłyby sojuszników, „zależnie od okoliczności”. Zapowiedział też, że zwróci się do Węgier, by przestały kupować rosyjską ropę.
Pytany podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w siedzibie ONZ, czy myśli, że państwa NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające ich przestrzeń powietrzną, Trump odparł: „Tak, tak myślę”.
Dopytywany, czy USA wsparłyby w tym sojuszników, powiedział:
Zależy od okoliczności, ale tak, jesteśmy bardzo mocni w sprawie NATO
— zapewnił.
Drony w Danii
Prezydent USA odmówił jednak komentarza w sprawie zakłócenia pracy lotniska w Kopenhadze przez drony, dopóki nie pozna szczegółów sprawy.
Oni sami nie wiedzą, co się stało
— wskazał.
Sprawa Ukrainy
Pytany o ewentualne spotkanie z Putinem i czy mu ufa, Trump powiedział, że „da znać o tym za jakiś miesiąc”. Poproszony zaś o ocenę dotychczasowych postępów w sprawie zakończenia wojny, prezydent USA stwierdził, że największym postępem jest to, że rosyjska gospodarka jest w ruinie, a ukraińska armia radzi sobie powstrzymując rosyjskie wojsko.
W podobny sposób odpowiedział na pytanie o gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, twierdząc, że zbyt wcześnie jest o tym mówić.
Amerykański prezydent zasugerował, że może zwrócić się do węgierskiego premiera Viktora Orbana, by przestał kupować rosyjską ropę.
Cóż, on jest moim przyjacielem, nie rozmawiałem z nim, ale mam przeczucie, że gdybym go poprosił, to by to zrobił. I myślę, że to zrobię
— powiedział Trump.
Podczas spotkania z Zełenskim Trump chwalił osiągnięcia ukraińskiej armii, twierdząc, że spisuje się „niesamowicie”, powstrzymując napór Rosjan i zachęcał prezydenta Ukrainy do podzielenia się wieściami z frontu.
Koniec wojny
Zełenski stwierdził, że armii udało się wyzwolić 360 km kw. terytorium w tym miesiącu.
Podkreślił jednak, że chce końca wojny, jednocześnie dziękując Trumpowi za sprzedaż broni dla Ukrainy kupowanej przez państwa NATO. Chwalił również inicjatywę Trumpa, by państwa europejskie przestały kupować od Rosji ropę naftową i gaz.
Przy okazji, miałem spotkanie z prezydentem Słowacji (…) Oni potrzebują pewnych alternatyw, ale wesprą ten pomysł. Nie wiem, czy Węgrzy są gotowi, ale wszystko jest możliwe w przyszłości
— powiedział ukraiński prezydent.
Zełenski dziękował też pierwszej damie USA Melanii Trump za zaangażowanie na rzecz ukraińskich dzieci, zapowiadając, że obie żony prezydentów spotkają się w tej sprawie.
as/PAP
