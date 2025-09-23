„Minęło sześć lat, odkąd ostatni raz stałem w tej wielkiej sali i przemawiałem do świata, który cieszył się dobrobytem i pokojem w czasie mojej pierwszej kadencji” - powiedział dziś Donald Trump, przemawiając w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. „Od tego dnia wojny zburzyły pokój, który zbudowałem na dwóch kontynentach” - dodał. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział też, że „zmiana klimatu to największy szwindel w historii świata”. Trump podkreślał też konieczność nałożenia solidarnych ceł na Rosję, także przez kraje europejskie i krytykował europejską politykę migracyjną.
Jak stwierdził prezydent Donald Trump, po jego pierwszej kadencji „era spokoju i stabilności ustąpiła miejsca jednemu z największych kryzysów naszych czasów”.
Jednocześnie - jak zauważył - „w Stanach Zjednoczonych, cztery lata słabości, bezprawia i radykalizmu pod rządami poprzedniej administracji sprowadziły na nasz naród powtarzającą się serię katastrof”.
Trump oznajmił także, że jednak obecnie Ameryka wkroczyła teraz w swój złoty wiek, jest „najgorętszym krajem na świecie” i jest powszechnie szanowana.
„Mocne listy, puste słowa”
Jedyne, co robi ONZ, to pisze mocne listy i puste słowa, ale puste słowa nie rozwiązują wojny
— powiedział prezydent USA Donald Trump.
Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia
— oświadczył Trump.
Od Organizacji Narodów Zjednoczonych dostałem tylko ruchome schody, które w drodze w górę zatrzymały się dokładnie w połowie (…), a potem teleprompter, który nie działał
— dodał.
Trump zapytał, jaki jest wobec tego cel ONZ, twierdząc, że organizacja nie wykorzystuje swojego potencjału.
Wydaje się, że jedyne, co robią, to piszą naprawdę mocno sformułowany list, a potem nigdy nie następują czyny. To puste słowa, a puste słowa nie rozwiązują wojny. Jedyne, co rozwiązuje wojnę i wojny, to działanie
— zaznaczył.
Dodał przy tym, że „wszyscy mówią, że powinienem otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla”, lecz podkreślił, że dla niego nagrodą są uratowane życia ludzi.
„Nagroda dla Hamasu”
Prezydent USA skrytykował jednostronne uznawanie Palestyny przez niektóre państwa.
Jednostronne uznanie Palestyny przez niektóre państwa jest nagrodą dla Hamasu
— oświadczył Donald Trump.
Niestety Hamas wielokrotnie odrzucał rozsądne propozycje zawarcia pokoju. Nie możemy zapomnieć o 7 października (…) Jakby po to, by podsycić konflikt, część tej organizacji dąży do jednostronnego uznania państwa palestyńskiego. Nagroda dla terrorystów z Hamasu za ich okrucieństwa byłaby zbyt wielka
— powiedział Trump.
Solidarne cła…
Trump podkreślał też konieczność nałożenia solidarnych ceł na Rosję, także przez kraje europejskie.
Jeśli Rosja nie będzie gotowa do zawarcia porozumienia kończącego wojnę, Stany Zjednoczone są w pełni gotowe nałożyć bardzo surowe cła, które, jak sądzę, bardzo szybko powstrzymałyby rozlew krwi. Jednak aby te cła były skuteczne, państwa europejskie
— wszyscy tu zgromadzeni – musiałyby dołączyć do nas i przyjąć dokładnie te same środki - powiedział Trump.
Prezydent USA stwierdził, że kiedy niedawno dowiedział się o tym, że państwa europejskie nadal kupują rosyjską ropę naftową, był wściekły, a Europejczycy - zawstydzeni.
Wyzwanie związane z handlem jest podobne do tego, z klimatem: kraje, które PRZESTRZEGAŁY zasad, wszystkie ich fabryki zostały splądrowane… przez kraje, które je ZŁAMAŁY. Dlatego Stany Zjednoczone nakładają teraz cła na inne kraje
— powiedział Trump.
„Piekielna” migracja
Niekontrolowana migracja, to najważniejszy problem naszych czasów i niszczy kraje
— powiedział prezydent USA Donald Trump, przemawiając w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
ONZ nie tylko nie rozwiązuje problemów, ale wręcz przeciwnie (…) stwarza nowe problemy do rozwiązania. Najlepszym przykładem jest najważniejszy problem polityczny naszych czasów: kryzys niekontrolowanej migracji
— stwierdził Trump.
Wasze kraje są rujnowane (…) Wasze kraje idą do piekła
— dodał.
Wymienił w tym kontekście Londyn i burmistrza miasta Sadiqa Khana, twierdząc, że w Londynie powstaje prawo szariatu.
Państwa muszą mieć możliwość ochrony swoich społeczności (…) przed ludźmi, których nigdy wcześniej nie widziały, z innymi zwyczajami, religiami i wszystkim innym, gdzie migranci naruszają prawo. (…) W wielu przypadkach powinni oni zostać natychmiast odesłani do domu
— oświadczył amerykański prezydent.
„Największy szwindel”
Prezydent USA Donald Trump powiedział też, że „zmiana klimatu to największy szwindel w historii świata”.
Wezwał kraje do porzucenia „zielonego oszustwa”.
To największy szwindel, jaki kiedykolwiek został popełniony wobec świata
— oznajmił prezydent Trump, twierdząc, że wszystkie dotychczasowe przepowiednie katastrof klimatycznych się nie spełniły.
Trump stwierdził, że szwindlem jest też ślad węglowy i że oszustwa te zostały dokonane przez „głupich ludzi, którzy kosztowali fortunę swoje kraje i zaprzepaścili ich szansę na sukces”.
