Prezydent USA Donald Trump dwukrotnie doświadczył problemów technicznych w siedzibie ONZ. Najpierw ruchome schody, którymi się przemieszczał, zacięły się w połowie, a kiedy już doszło do jego wystąpienia… nie działał prompter. Lider Stanów Zjednoczonych nie omieszkał wymknąć tych uchybień podczas swojego wystąpienia, w którym niezwykle krytycznie wypowiedział się na temat działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W swoim przemówieniu Donald Trump nie zostawił suchej nitki na Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Nie mam nic przeciwko wygłoszeniu tego przemówienia bez promptera, ponieważ prompter nie działa. Mimo to bardzo się cieszę, że mogę tu z wami być – dzięki temu będziecie mówić bardziej z serca. Mogę tylko powiedzieć, że ktokolwiek obsługuje ten prompter, ma poważne kłopoty
— drwił prezydent USA Donald Trump podczas przemówienia w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
Zakończyłem siedem wojen, rozmawiałem z przywódcami każdego z tych krajów i nigdy nie otrzymałem telefonu od Organizacji Narodów Zjednoczonych z ofertą pomocy w sfinalizowaniu porozumienia
— oświadczył Trump.
Od Organizacji Narodów Zjednoczonych dostałem tylko ruchome schody, które w drodze w górę zatrzymały się dokładnie w połowie (…), a potem teleprompter, który nie działał
— dodał.
Niewykorzystany potencjał
Trump zapytał, jaki jest wobec tego cel ONZ, twierdząc, że organizacja nie wykorzystuje swojego potencjału.
Wydaje się, że jedyne, co robią, to piszą naprawdę mocno sformułowany list, a potem nigdy nie następują czyny. To puste słowa, a puste słowa nie rozwiązują wojny. Jedyne, co rozwiązuje wojnę i wojny, to działanie
— zaznaczył.
Dodał przy tym, że „wszyscy mówią, że powinienem otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla”, lecz podkreślił, że dla niego nagrodą są uratowane życia ludzi.
