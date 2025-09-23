Mężczyzna celował laserem w helikopter Donalda Trumpa. Został zatrzymany. "Mówił sam do siebie i zachowywał się głośno"

Donald Trump / autor: PAP/EPA
Donald Trump / autor: PAP/EPA

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o to, że 20 września celował laserem w Marine One, helikopter prezydenta USA Donald Trumpa, w którym ten opuszczał Biały Dom - przekazała we agencja AFP.

Funkcjonariusz Secret Service zeznał, że zwrócił uwagę na zatrzymanego, ponieważ był on „bez koszuli, mówił sam do siebie i zachowywał się głośno”. Zatrzymał go, gdy skierował wiązkę lasera w stronę śmigłowca, lecącego na niskiej wysokości.

Laser mógł oślepić i zdezorientować pilota, naraziło też Marine One na ryzyko zderzenia w powietrzu z innymi znajdującymi się w powietrzu śmigłowcami

— stwierdził funkcjonariusz.

Zatrzymany zeznał, że mierzył laserem w różne cele, m.in. w znaki drogowe i nie wiedział, że nie może kierować wiązki na śmigłowiec.

Po założeniu kajdanek mężczyzna wielokrotnie powtarzał, że powinien przeprosić Donalda Trumpa.

