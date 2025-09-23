WIDEO

Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA porównał łapanych imigrantów do... Pokemonów. "Złap je wszystkie"

autor: Fratria/X

Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych odpowiedzialny za bezpieczeństwo wewnętrzne USA pochwalił się na platformie X skuteczną walką z nielegalnymi imigrantami. Porównano ich do… łapanych Pokemonów, czyli stworzeń pojawiających się w popularnym japońskim anime.

Złap je wszystkie

— krótko napisano na profilu Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA.

W załączonym nagraniu widać nielegalnych imigrantów, których łapią służby. W tle przygrywa powszechnie znana piosenka pt. „Czy już wszystkie masz?”, zaczynająca każdy odcinek serialu Pokemon. Pojawiają się też fragmenty znanego anime. Trzeba przyznać, że taki sposób promocji walki z nielegalną migracją jest bardzo nietypowy.

tkwl/X

