Departament Bezpieczeństwa Krajowego Stanów Zjednoczonych odpowiedzialny za bezpieczeństwo wewnętrzne USA pochwalił się na platformie X skuteczną walką z nielegalnymi imigrantami. Porównano ich do… łapanych Pokemonów, czyli stworzeń pojawiających się w popularnym japońskim anime.
Złap je wszystkie
— krótko napisano na profilu Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA.
W załączonym nagraniu widać nielegalnych imigrantów, których łapią służby. W tle przygrywa powszechnie znana piosenka pt. „Czy już wszystkie masz?”, zaczynająca każdy odcinek serialu Pokemon. Pojawiają się też fragmenty znanego anime. Trzeba przyznać, że taki sposób promocji walki z nielegalną migracją jest bardzo nietypowy.
tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741330-departament-rzadu-usa-porownal-imigrantow-do-pokemonow
