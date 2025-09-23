Rzecznik sztabu generalnego ukraińskiej armii Andrij Kowalow poinformował, że Ukraina utworzyła jednostki nowego typu. „Została podjęta decyzja o stworzeniu w strukturze Sił Zbrojnych Ukrainy Wojsk Szturmowych” - powiedział.
W czwartym roku pełnoskalowej wojny z rosyjskimi agresorami zmienił się charakter działań bojowych, dlatego została podjęta decyzja o stworzeniu w strukturze Sił Zbrojnych Ukrainy Wojsk Szturmowych
— powiedział rzecznik sztabu generalnego ukraińskiej armii, Andrij Kowalow. Dodał, że mają one być kierowane do działań na różnych odcinkach frontu - tam, gdzie nagle pojawia się zagrożenie przerwaniem obrony czy utratą pozycji.
To wojska szybkiego reagowania. Ich główne zadanie to szybko pojawić się na miejscu, wejść do walki, zniszczyć przeciwnika i odzyskać utracone pozycje
— wyjaśnił Kowalow. Siły te mają realizować zadania w zależności od potrzeb, czyli inaczej niż pozostałe jednostki, które na stałe utrzymują dany odcinek linii frontu.
Istotnym elementem ich wyposażenia mają być bezzałogowce, a taktyka działania ma bazować na doświadczeniach zebranych podczas walk na kluczowych odcinkach frontu w obwodach sumskim, charkowskim i donieckim.
xyz/PAP
