W sieci krąży bulwersujący fragment odcinka z 2015 roku brytyjskiego serialu „Ross Kemp: Extreme World”, w którym kilku czarnoskórych mężczyzn z Republiki Południowej Afryki opowiada o tym, jak gwałci kobiety. Wspomniany serial dokumentalny był emitowany na antenie Sky.
Gwałciliście dziewczyny?
— zapytał brytyjski dziennikarz mężczyzn z RPA we wspomnianym fragmencie odcinka serialu „Ross Kemp: Extreme World”.
Tak, niektórzy z nas
— odpowiedział jeden z mężczyzn. Cała trójka przyznała, że uczestniczyła w gwałtach, jeden z nich wyjawił, że robił to czterokrotnie.
Mężczyźni bez zahamowań opowiadali ze szczegółami o tym, jak gwałcą kobiety.
Chwytasz kobietę i mówisz jej: „zamknij się!”. (…) Mówimy jej, jeśli zaczniesz krzyczeć, to cię zabijemy. I ona widzi twój nóż albo jakąś inną broń. Będzie stać spokojnie i nigdy nie zacznie krzyczeć
— mówili.
On chwyta za jej nogi, za obie nogi, ja chwytam ręce, a on ją rozbiera. I wtedy zaczynamy, jeden za drugim. Nazywamy to „Jack Rolling”, bo ja podnosisz i następnie ją turlasz, obracasz. Podnosisz ją, powalasz na ziemię
— podkreślił jeden z gwałcicieli.
kobiety nie krzyczą, jak jakby chciały być zgwałcone
— wypalił jeden z rozmówców dziennikarza.
Czy napastnicy myśleli o tym, jak czują się ich ofiary?
To jest proste, kiedy gwałcisz kobietę, nie myślisz o tym, co będzie potem. Nie myślisz o konsekwencjach. Myślisz tylko o tym, co się dzieje teraz
— powiedział gwałciciel.
Republika Południowej Afryki to kraj, który zmaga się epidemią gwałtów, która wybuchła po upadku apartheidu w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku.
tkwl/YouTube
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741303-wstrzasajace-afrykanie-z-rpa-opowiadaja-jak-gwalca-kobiety
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.