Wstrząsające! Afrykanie z RPA opowiadają, jak gwałcą kobiety. "Ja chwytam ręce, a on ją rozbiera. I wtedy zaczynamy, jeden za drugim"

W sieci krąży bulwersujący fragment odcinka z 2015 roku brytyjskiego serialu „Ross Kemp: Extreme World”, w którym kilku czarnoskórych mężczyzn z Republiki Południowej Afryki opowiada o tym, jak gwałci kobiety. Wspomniany serial dokumentalny był emitowany na antenie Sky.

Gwałciliście dziewczyny?

— zapytał brytyjski dziennikarz mężczyzn z RPA we wspomnianym fragmencie odcinka serialu „Ross Kemp: Extreme World”.

Tak, niektórzy z nas

— odpowiedział jeden z mężczyzn. Cała trójka przyznała, że uczestniczyła w gwałtach, jeden z nich wyjawił, że robił to czterokrotnie.

Mężczyźni bez zahamowań opowiadali ze szczegółami o tym, jak gwałcą kobiety.

Chwytasz kobietę i mówisz jej: „zamknij się!”. (…) Mówimy jej, jeśli zaczniesz krzyczeć, to cię zabijemy. I ona widzi twój nóż albo jakąś inną broń. Będzie stać spokojnie i nigdy nie zacznie krzyczeć

— mówili.

On chwyta za jej nogi, za obie nogi, ja chwytam ręce, a on ją rozbiera. I wtedy zaczynamy, jeden za drugim. Nazywamy to „Jack Rolling”, bo ja podnosisz i następnie ją turlasz, obracasz. Podnosisz ją, powalasz na ziemię

— podkreślił jeden z gwałcicieli.

kobiety nie krzyczą, jak jakby chciały być zgwałcone

— wypalił jeden z rozmówców dziennikarza.

Czy napastnicy myśleli o tym, jak czują się ich ofiary?

To jest proste, kiedy gwałcisz kobietę, nie myślisz o tym, co będzie potem. Nie myślisz o konsekwencjach. Myślisz tylko o tym, co się dzieje teraz

— powiedział gwałciciel.

Republika Południowej Afryki to kraj, który zmaga się epidemią gwałtów, która wybuchła po upadku apartheidu w połowie lat 90-tych ubiegłego wieku.

