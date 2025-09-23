Filantrop i współzałożyciel Microsoftu, Bill Gates, spotkał się z sekretarzem zdrowia USA Robertem F. Kennedym Jr. i obaj „zgodzili się nie zgadzać” w sprawie szczepionek. Miliarder powiadomił o tym w wywiadzie dla Reutersa.
Kennedy od lat podważa bezpieczeństwo i skuteczność szczepień, a jako szef resortu zdrowia wprowadził daleko idące zmiany w amerykańskiej polityce szczepień. Gates, współzałożyciel Microsoftu i jeden z największych światowych filantropów, jest natomiast ich zdecydowanym orędownikiem.
Zgodziliśmy się nie zgadzać w niektórych kwestiach dotyczących szczepionek, ale przeszliśmy do rozmów o obszarach, w których jesteśmy zgodni
— wyjaśnił Gates.
Sceptycyzm wobec szczepień
Niepokoi go szerzący się w Ameryce sceptycyzm wobec szczepień.
To tragiczne, że widzimy ten sceptycyzm wobec szczepionek, ponieważ chociaż liczba zgonów w krajach bogatych prawdopodobnie będzie niewielka, każde życie powinno się liczyć
— podkreślił.
W rozmowie z agencją ostrzegł, że szczególnie groźne jest przenikanie tego nastawienia do krajów o niskich dochodach, gdzie niedożywione dzieci są szczególnie podatne na odrę.
W Stanach Zjednoczonych jeśli ponad 1000 dzieci zachoruje na odrę, mogą to być trzy lub cztery zgony. W Afryce będzie ich 300
— ocenił.
Będzie porozumienie z Kennedym?
Mimo niezgodności opinii Gates wyraził nadzieję na porozumienie z Kennedym.
Jeśli będziemy pragmatyczni, powinniśmy znaleźć sposób na współpracę
— powiedział.
