Filantrop i współzałożyciel Microsoftu, Bill Gates, spotkał się z sekretarzem zdrowia USA Robertem F. Kennedym Jr. i obaj „zgodzili się nie zgadzać” w sprawie szczepionek. Miliarder powiadomił o tym w wywiadzie dla Reutersa.

Kennedy od lat podważa bezpieczeństwo i skuteczność szczepień, a jako szef resortu zdrowia wprowadził daleko idące zmiany w amerykańskiej polityce szczepień. Gates, współzałożyciel Microsoftu i jeden z największych światowych filantropów, jest natomiast ich zdecydowanym orędownikiem.

Zgodziliśmy się nie zgadzać w niektórych kwestiach dotyczących szczepionek, ale przeszliśmy do rozmów o obszarach, w których jesteśmy zgodni

— wyjaśnił Gates.

Sceptycyzm wobec szczepień

Niepokoi go szerzący się w Ameryce sceptycyzm wobec szczepień.

To tragiczne, że widzimy ten sceptycyzm wobec szczepionek, ponieważ chociaż liczba zgonów w krajach bogatych prawdopodobnie będzie niewielka, każde życie powinno się liczyć

— podkreślił.

W rozmowie z agencją ostrzegł, że szczególnie groźne jest przenikanie tego nastawienia do krajów o niskich dochodach, gdzie niedożywione dzieci są szczególnie podatne na odrę.

W Stanach Zjednoczonych jeśli ponad 1000 dzieci zachoruje na odrę, mogą to być trzy lub cztery zgony. W Afryce będzie ich 300

— ocenił.

Będzie porozumienie z Kennedym?

Mimo niezgodności opinii Gates wyraził nadzieję na porozumienie z Kennedym.

Jeśli będziemy pragmatyczni, powinniśmy znaleźć sposób na współpracę

— powiedział.

