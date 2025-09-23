„Za lotami dronów, jakie zaobserwowano 22 września wieczorem nad lotniskiem Kastrup w Kopenhadze, stał kompetentny sprawca” – ocenił Jens Jespersen z duńskiej policji. Z powodu bezzałogowców na cztery godziny wstrzymano ruch na lotnisku. „To, co widzieliśmy wczoraj, to najpoważniejszy dotąd atak na infrastrukturę krytyczną Danii” - oświadczyła premier Mette Frederiksen, komentując obecność dronów nad lotniskiem w Kopenhadze.
Szefowa duńskiego rządu podkreśliła, że „nie wyklucza się żadnych opcji dotyczącego tego, kto za tym stoi”.
Chodzi o kogoś, kto ma pewne zdolności, narzędzia i wolę, aby się w ten sposób wykazać, a może też sprawdzić
— podkreślił Jespersen na konferencji prasowej.
Naoczni świadkowie widzieli, jak światła umieszczone na obiektach włączały się i wyłączały.
Wcześniej policja przekazała, że zaobserwowano dwa lub trzy niezidentyfikowane drony. – To były duże obiekty, nadleciały z różnych kierunków – uściślił Jespersen. Nie wykluczył, że drony mogły wystartować ze statku i przelecieć wiele kilometrów. Lotnisko Kastrup znajduje się w pobliżu cieśniny Sund.
Według policji nic nie wskazuje na to, aby sytuacja miała związek z zamknięciem niemal w tym samym czasie lotniska Gardermoen w Oslo z powodu zaobserwowanych w jego pobliżu dronów. Port lotniczy w stolicy Norwegii wznowił funkcjonowanie w nocy.
Śledztwo policji, służb specjalnych i wojska
W związku z incydentem w Kopenhadze policja wszczęła śledztwo we współpracy ze służbami specjalnymi i wojskiem.
Kopenhaskie lotnisko było zamknięte od godz. 20.30 wczoraj. Przez cztery godziny wstrzymane były tam wszystkie odloty, a przyloty kierowano na inne lotniska w Danii oraz w południowej Szwecji. Zakłócenia dotknęły ok. 100 lotów, dziś spodziewane są dalsze utrudnienia.
