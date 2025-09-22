Trwa 1308. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Wtorek, 23 sierpnia 2025 r.
00:01. „WP”: Turcja pokazała, jak NATO może wyznaczyć Putinowi nieprzekraczalną granicę
NATO może wyznaczyć Rosji granicę, której nie wolno przekraczać - napisał „Washington Post” w poniedziałkowym artykule redakcyjnym. Najlepszą opcją, stwierdził dziennik, jest jasne uprzedzenie, że samoloty wojskowe naruszające przestrzeń NATO będą natychmiast zestrzeliwane.
„WP” przypomniał, że rosyjski lider Władimir Putin nie poniósł żadnych konsekwencji za wtargnięcie dronów na terytorium Polski i eskalował sytuację, wysyłając w piątek trzy myśliwce MiG-31 do przestrzeni powietrznej Estonii, która jest członkiem NATO od 2004 roku.
Wypadki się zdarzają, ale tym razem samoloty leciały bez zgłoszonych planów lotu i z wyłączonymi transponderami. Odmówiły odpowiedzi na wezwania kontroli ruchu lotniczego i leciały w estońskim powietrzu przez pełne 12 minut
— stwierdził „WP”. Gazeta przypomniała, że przed niemal dekadą Turcja dała przykład, jak należy reagować na tego typu zachowania.
24 listopada 2015 r. ten długoletni członek NATO zestrzelił rosyjski myśliwiec Su-24 nad granicą z Syrią. Incydent ten nie wywołał III wojny światowej, ale dał Putinowi jasno do zrozumienia, że zapłaci cenę za sprawdzanie determinacji innego kraju
— stwierdził dziennik.
Zdaniem dziennika ostatnie prowokacje Rosji zostały spowodowane brakiem reakcji prezydenta Donalda Trumpa po szczycie z Putinem. Ich celem - ocenił dziennik - jest osłabienie gwarancji wzajemnej obrony NATO. Putin nie spotkał się z żadnym sprzeciwem ze strony Trumpa. Konieczne stało się ostrzeżenie Rosji, że jej lekkomyślność będzie miała konsekwencje – i podjęcie idących za tym odpowiednich kroków.
Działania Turcji w 2015 r. były następstwem ostrzeżenia prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, że dalsze naruszenia przestrzeni powietrznej tego kraju nie będą tolerowane.
Był to czas wojny domowej w Syrii, w której Rosja, stronnik władz Syrii, zwalczała rebeliantów, również używając lotnictwa. W listopadzie 2015 r. Turcja zestrzeliła rosyjski myśliwiec, który miał naruszyć jej przestrzeń powietrzną na 17 sekund.
Pozostałe kraje NATO poparły swojego sojusznika, Moskwa wybuchła gniewem i nałożyła sankcje na Ankarę – ale ostatecznie przyjęła to ze spokojem. W ten sposób ustanawia się odstraszanie podkreślił „WP”.
Trump nie wykazuje żadnej determinacji by wywrzeć realną presję na Putina w celu zakończenia wojny. Nic dziwnego, że Rosja zareagowała na słabość agresywnymi testami. Wyznaczenie czerwonej linii i egzekwowanie jej wraz z sojusznikami byłoby ważnym sygnałem dla Putina – i wszystkich przeciwników Ameryki - stwierdził dziennik.
Odstraszanie wymaga konsekwencji, a nie wymówek
— podsumował „WP”.
Wcześniej kwestię zestrzelenia rosyjskiego samolotu przez Turcję przywołała ministra obrony Litwy Dovile Sakaliene, sugerując, że jest to właściwa odpowiedź na naruszanie przestrzeni przez Moskwę. Analogiczną opinię wyraził również w sobotę prezydent Czech Petr Pavel. W poniedziałek wicepremier Radosław Sikorski zwrócił się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku z prośbą do Rosji, by nie składała skarg, jeżeli jakiś jej pocisk czy samolot naruszy przestrzeń powietrzną NATO i zostanie zestrzelony.
Drukujesz tylko jedną stronę artykułu. Aby wydrukować wszystkie strony, kliknij w przycisk "Drukuj" znajdujący się na początku artykułu.
Trwa 1308. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Wtorek, 23 sierpnia 2025 r.
00:01. „WP”: Turcja pokazała, jak NATO może wyznaczyć Putinowi nieprzekraczalną granicę
NATO może wyznaczyć Rosji granicę, której nie wolno przekraczać - napisał „Washington Post” w poniedziałkowym artykule redakcyjnym. Najlepszą opcją, stwierdził dziennik, jest jasne uprzedzenie, że samoloty wojskowe naruszające przestrzeń NATO będą natychmiast zestrzeliwane.
„WP” przypomniał, że rosyjski lider Władimir Putin nie poniósł żadnych konsekwencji za wtargnięcie dronów na terytorium Polski i eskalował sytuację, wysyłając w piątek trzy myśliwce MiG-31 do przestrzeni powietrznej Estonii, która jest członkiem NATO od 2004 roku.
Wypadki się zdarzają, ale tym razem samoloty leciały bez zgłoszonych planów lotu i z wyłączonymi transponderami. Odmówiły odpowiedzi na wezwania kontroli ruchu lotniczego i leciały w estońskim powietrzu przez pełne 12 minut
— stwierdził „WP”. Gazeta przypomniała, że przed niemal dekadą Turcja dała przykład, jak należy reagować na tego typu zachowania.
24 listopada 2015 r. ten długoletni członek NATO zestrzelił rosyjski myśliwiec Su-24 nad granicą z Syrią. Incydent ten nie wywołał III wojny światowej, ale dał Putinowi jasno do zrozumienia, że zapłaci cenę za sprawdzanie determinacji innego kraju
— stwierdził dziennik.
Zdaniem dziennika ostatnie prowokacje Rosji zostały spowodowane brakiem reakcji prezydenta Donalda Trumpa po szczycie z Putinem. Ich celem - ocenił dziennik - jest osłabienie gwarancji wzajemnej obrony NATO. Putin nie spotkał się z żadnym sprzeciwem ze strony Trumpa. Konieczne stało się ostrzeżenie Rosji, że jej lekkomyślność będzie miała konsekwencje – i podjęcie idących za tym odpowiednich kroków.
Działania Turcji w 2015 r. były następstwem ostrzeżenia prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana, że dalsze naruszenia przestrzeni powietrznej tego kraju nie będą tolerowane.
Był to czas wojny domowej w Syrii, w której Rosja, stronnik władz Syrii, zwalczała rebeliantów, również używając lotnictwa. W listopadzie 2015 r. Turcja zestrzeliła rosyjski myśliwiec, który miał naruszyć jej przestrzeń powietrzną na 17 sekund.
Pozostałe kraje NATO poparły swojego sojusznika, Moskwa wybuchła gniewem i nałożyła sankcje na Ankarę – ale ostatecznie przyjęła to ze spokojem. W ten sposób ustanawia się odstraszanie podkreślił „WP”.
Trump nie wykazuje żadnej determinacji by wywrzeć realną presję na Putina w celu zakończenia wojny. Nic dziwnego, że Rosja zareagowała na słabość agresywnymi testami. Wyznaczenie czerwonej linii i egzekwowanie jej wraz z sojusznikami byłoby ważnym sygnałem dla Putina – i wszystkich przeciwników Ameryki - stwierdził dziennik.
Odstraszanie wymaga konsekwencji, a nie wymówek
— podsumował „WP”.
Wcześniej kwestię zestrzelenia rosyjskiego samolotu przez Turcję przywołała ministra obrony Litwy Dovile Sakaliene, sugerując, że jest to właściwa odpowiedź na naruszanie przestrzeni przez Moskwę. Analogiczną opinię wyraził również w sobotę prezydent Czech Petr Pavel. W poniedziałek wicepremier Radosław Sikorski zwrócił się na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku z prośbą do Rosji, by nie składała skarg, jeżeli jakiś jej pocisk czy samolot naruszy przestrzeń powietrzną NATO i zostanie zestrzelony.
Strona 1 z 2
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/741275-relacja-1308-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.