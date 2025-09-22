„Samoloty nie mogą obecnie lądować ani startować na lotnisku Kastrup w Kopenhadze z powodu obecności dronów” - poinformowała duńska policja.
W okolicy zaobserwowano dwa lub trzy drony
— przekazał agencji Ritzau Henrik Stromer z kopenhaskiej policji.
Co się stało?
Według rzeczniczki portu lotniczego Kastrup Lise Agerley Kurstein przestrzeń nad lotniskiem została zamknięta o godz. 20.30.
Na stronie internetowej lotniska wieczorne loty są opóźnione lub odwołane. Serwis Flightradar24 podał, że na inne lotniska przekierowano co najmniej 11 samolotów.
Policja nie podaje na razie, jakiego rodzaju zaobserwowano drony. Media informują o dużej obecności mundurowych na lotnisku oraz panującym wśród pasażerów chaosie, niektórzy oczekują na odlot w samolotach na płycie lotniska.
as/PAP
