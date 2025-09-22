Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił w Nowym Jorku, że jego kraj uznaje państwo palestyńskie. Występując na konferencji poświęconej rozwiązaniu dwupaństwowemu na Bliskim Wschodzie, Macron przekonywał, że krok ten przyczyni się do pokoju między Palestyńczykami i Izraelczykami.
Francuski prezydent zapewnił, że uznanie „prawomocnych praw narodu palestyńskiego nie odbiera niczego spośród praw narodu izraelskiego”, popieranego przez Francję „od pierwszego dnia”.
Jesteśmy przekonani, że to uznanie jest rozwiązaniem, które pozwoli na pokój dla Izraela
— powiedział Macron.
Ocenił, że „czas nadszedł, ponieważ zdarzyć się może najgorsze” i trzeba „otworzyć tę drogę do pokoju”. Jak wyjaśnił, istnieją obawy, że porozumienia Abrahamowe (trójstronne porozumienie między Izraelem, USA i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi z 2020 roku - PAP) i porozumienia z Camp David (porozumienia izraelsko-egipskie z 1978 roku) zostaną zakwestionowane z powodu działań Izraela i „pokój na Bliskim Wschodzie stanie się na długo niemożliwy”.
Musimy zrobić wszystko, by zachować samą możliwość rozwiązania dwupaństwowego: Izraela i Palestyny żyjących obok w pokoju i bezpieczeństwie
— podkreślił Macron.
Zaapelował o uruchomienie „mechanizmu pokoju”, a jako pierwszy etap tego planu na rzecz pokoju wymienił uwolnienie 48 zakładników izraelskich przetrzymywanych przez palestyński Hamas. Wezwał także do zakończenia działań wojennych w Strefie Gazy.
Dalszym etapem powinna być - jak zauważył - rekonstrukcja Strefy Gazy; Macron wspomniał o tymczasowej administracji i o wdrożeniu, przy wsparciu partnerów międzynarodowych, procesu rozbrojenia Hamasu.
Francuski prezydent stwierdził, że warunkiem powołania w przyszłości ambasady Francji jest uwolnienie wszystkich zakładników przetrzymywanych przez Hamas i ustanowienie rozejmu. Wyraził też oczekiwanie, że państwa arabskie i muzułmańskie, które nie uznały dotąd Izraela, uczynią to i że będą utrzymywać z nim „normalne relacje”.
Macron oświadczył, że „nadszedł czas, by zatrzymać wojnę, bombardowania w Gazie, masakry i ucieczki ludności”.
Nadszedł czas na pokój, ponieważ za kilka chwil nie będziemy mogli go osiągnąć
— powiedział francuski prezydent.
Przypomniał, że w 1947 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję, która zakładała podział terytorium Mandatu Palestyny na dwa państwa: żydowskie i arabskie. Wówczas to - zaznaczył Macron - Zgromadzenie uznało prawo każdego z nich do samookreślenia.
Konferencja na temat wdrożenia rozwiązania dwupaństwowego na Bliskim Wschodzie odbywa się przy okazji 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Francja zapowiedziała w lipcu br., że właśnie przy tej okazji formalnie uzna państwo palestyńskie. Współorganizatorką konferencji jest Arabia Saudyjska.
Francja starała się przez ostatnie miesiące na drodze dyplomatycznej o poparcie szerszej grupy państw dla idei uznania państwa palestyńskiego. W poniedziałek powinny to uczynić - według zapowiedzi strony francuskiej - Belgia, Luksemburg, Malta, Andora i San Marino. W niedzielę uczyniły to Wielka Brytania, Kanada, Australia i Portugalia. W trakcie konferencji głos zabiorą przywódcy 39 państw.
Równolegle władze francuskie zabiegały w ostatnich miesiącach o gesty ze strony palestyńskiej. W lipcu br. przywódca Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas w liście do Macrona po raz pierwszy określił atak Hamasu na Izrael 7 października 2023 r. jako zamach terrorystyczny i zaapelował o rozbrojenie Hamasu. Zgodził się też na to, by przyszłe państwo palestyńskie było zdemilitaryzowane.
Izrael i Stany Zjednoczone nie biorą udziału we francusko-saudyjskiej konferencji. USA nie przyznały wizy Abbasowi, który weźmie udział w konferencji przez łącze wideo.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w niedzielę, że utworzenie niepodległego państwa palestyńskiego zagrażałoby interesom jego kraju i stanowiło „absurdalną nagrodę za terror” Hamasu. Zapowiedział, że w najbliższych dniach Izrael zareaguje na uznawanie Palestyny przez kolejne państwa świata.
