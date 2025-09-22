WIDEO

Włochy sparaliżowane! Szturm na dworzec w Mediolanie. Doszło do starć z policją. Meloni: Obywatele cierpią przez tych bandytów

autor: PAP/EPA/MOURAD BALTI TOUATI

Kilkuset uczestników odbywającej się w Mediolanie manifestacji solidarności ze Strefą Gazy szturmuje główny dworzec w tym włoskim mieście. Sceny spod stacji Milano Centrale przekazują krajowe stacje telewizyjne.

Manifestanci z zakrytymi twarzami podjęli próbę wdarcia się na wielki dworzec, który został zamknięty i jest pilnowany przez wzmocnione siły policji.

Demonstranci obrzucili policjantów świecami dymnymi i ciężkimi przedmiotami, a następnie zaczęli atakować bramy wejściowe na dworzec.

Premier Meloni określiła działanie zwolenników Palestyny w Mediolanie jako „żenujące”.

Przemoc i zniszczenia nie mają nic wspólnego z solidarnością i nie zmienią w najmniejszym stopniu życia mieszkańców Gazy, lecz będą miały konkretne konsekwencje dla obywateli Włoch, którzy będą cierpieć i płacić za szkody wyrządzone przez tych bandytów. Nasze myśli są z policją, która zmuszona jest znosić arogancję i bezpodstawną przemoc tych pseudo-protestujących. Liczę na jasne słowa potępienia ze strony organizatorów strajku i wszystkich sił politycznych

— podkreśliła włoska premier we wpisie na platformie X.

Policjanci odpowiedzieli armatkami wodnymi, by rozproszyć nacierający tłum.

Poniedziałek jest we Włoszech dniem manifestacji solidarności z ludnością Strefy Gazy i całodobowego strajku generalnego, ogłoszonego przez autonomiczne związki zawodowe. Propalestyńskie manifestacje z udziałem dziesiątek tysięcy osób zorganizowano w 80 miastach kraju.

Wielotysięczne manifestacje

Wielotysięczne manifestacje solidarności z ludnością Strefy Gazy odbyły się w poniedziałek we Włoszech. Propalestyńskie wiece w około 80 miastach towarzyszyły całodobowemu strajkowi generalnemu, ogłoszonemu tego dnia przez autonomiczne związki zawodowe na znak protestu przeciw izraelskiej ofensywie.

Blokujemy wszystko

— to hasło manifestacji i strajku generalnego w komunikacji miejskiej, na kolei, w portach, szkołach i na uniwersytetach. Do akcji strajkowej nie przystąpiły trzy największe włoskie centrale związkowe.

Największą manifestację zorganizowano w Rzymie. Ponad 20 tys. osób wyruszyło z placu przed dworcem kolejowym Termini w kierunku centrum. Stacja została otoczona kordonem bezpieczeństwa.

Zatrzymać ludobójstwo, zatrzymać porozumienia z Izraelem

— to hasło na transparencie niesionym na czele manifestacji. Wznoszono okrzyki „Wolna Palestyna!”.

Inny pochód wyruszył spod rzymskiego uniwersytetu La Sapienza pod hasłem „Zatrzymajmy machinę wojenną”.

W Mediolanie w ulewnym deszczu manifestowało według policji około 10 tys. osób. Wyrażano solidarność z projektem Global Sumud Flotilla, czyli grupą łodzi, które próbują dostarczyć pomoc humanitarną ludności Strefy Gazy.

Tysiące osób, w tym wielu uczniów i studentów, demonstrowało w Palermo na Sycylii.

W Bolonii manifestanci całkowicie wypełnili sąsiadujące ze sobą place, piazza Maggiore i piazza del Nettuno. Niesiono zdjęcia Palestyńczyków zabitych w izraelskich atakach.

tkwl/PAP/X

